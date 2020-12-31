 

Мнение: Подрыв под Дейр-эз-Зором

31.12.2020, 3:52, Разное
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В пустыне под Дейр-эз-Зором на СВУ подорвался автобус с сирийскими солдатами + еще два повреждены. Погибло 28 человек из состава 4-й дивизии САА, в основном, уроженцы Хомса. 13 человек получили ранения и были доставлены в госпиталь в Дейр-эз-Зоре.
Лишнее напоминание о том, что ИГИЛ как квази-террористическое государственное образование уничтожено, а ИГИЛ как террористическая группировка, еще нет. Как уже ранее отмечал, в Восточнйо Сирии сирийцам еще несколько лет предстоит чистить территорию от оставшегося черного мусора.


Район подрыва.

Видео после подрыва – https://twitter.com/TahtakusIar/status/1344344217162813440
Нападение организовано боевиками ИГИЛ, остатки которых действуют в пустыне Дейр-эз-Зора и где периодически проводится КТО.

Источник: Colonel Cassad



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