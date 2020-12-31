Мнение: Мерзость и гадость старушки Европы

31.12.2020, 3:50, Разное

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По Европе, я смотрю, ковидобесие покоряет всё новые вершины. Причем церемониться перестают вообще, в принципе, вводятся какие-то фашистские, оккупационные меры. Вот, например, сообщение из Латвии:

“Я живу в Риге, сегодня нас обрадовали, что по решению демократического правительства демократической страны, на новогодние праздники вводится комендантский час) С 22 до 05 за появление без разрешения на улице штраф до 2000 евро, за приход в гости штраф! Запрещено приходить в гости даже родственникам! на новый год все салюты до 22.00! Работникам полиции разрешён вход в Любые квартиры для проверки паспортного режима! Данные положения будут контролировать все силовые структуры Латвии в гражданской одежде, а патрули используют авто без специальных знаков. Самое пикантное – приветствуются звонки бдительных граждан…”

Еще год назад мы бы сказали, услышав про такое – “да нет, это какой-то бред…” Но теперь все воспринимается как почти “в порядке вещей”. Хотя внезапная такая ОТМЕНА “неприкосновенности жилища” и заодно такой мелочи, как частная собственность (я про феерическое “Работникам полиции разрешён вход в ЛЮБЫЕ квартиры для проверки паспортного режима”) – это пока еще впечатляет. Любые личные права просто отбрасывают в сторону, как ненужную ветошь… И ради чего?? А если скажут, что теперь “для излечения от ковида” полицейский будет давать каждому встречному по роже кулаком – что, все так и будут подставляться, по-христиански, так сказать?

Я вот, грешным делом, думаю: если в Европе теперь можно входить в новогоднюю ночь в любые квартиры и там проверять “паспортный режим” у собственников этих квартир, потом ставить их лицом к стене и изымать с них 2000 евро – то почему Крым-то нельзя себе забрать, если хочется? Как-то совсем уже непонятно…

Или Словакия: тоже была мирная тихая европейская страна – теперь у них там локдаун (закрыто ВСЁ, кроме продуктовых) длится с октября , поголовное хождение в масках (даже на улице), поголовный забор крови “для анализов” со всех граждан, не спрашивая, хотят они или нет – в общем, обращаются именно как с баранами, без преувеличения; тоже “так и надо”, никто не пикнет.

До какой же ничтожности, мерзости, гадости могла скатиться старушка Европа! Могла так опуститься…

До сих пор не укладывается в голове. Что с ними? Что с этими людьми??

UPD. Ну и Европой не ограничивается. Внезапно и в США проснулся другой, уже их бункерный сиделец – страшный старик Байден, по мере возрастного высыхания становящийся все более похожим на Кощея. Он и издал жуткий вой, леденящий кровь в жилах. Байден, собственно, подтвердил то, что от него (точнее, от стоящих за ним сил) и ожидалось: заявил, что он заставит ВСЕХ в США “носить маски и вакцинироваться”. А если, мол, кто-то там посмеет сопротивляться и не понимать “важности момента” – он, мол, введет военное положение. Проще говоря, прямо “во первых строках письма” пообещал ввести в Штатах военную диктатуру, благо, предлог есть универсальный: чудовищный ковид! Как говорится, “приехали”. Сценарий напрашивается: жуткий полуразвалившийся биоробот вводит всеобщие маски, вкалывает всем, до кого дотянется, “вакцины” – потом вводит военное положение и отдает, наконец, концы. После чего к рулю в притихших Штатах встанет уже совсем отбитая на голову “брахманша” Харрис.

Мало никому не покажется. А сделать уже ничего нельзя.