Сенатор собрался опротестовать утверждение итогов выборов президента США

31.12.2020, 3:34, Новости дня

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Американский сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) намерен воспользоваться своим правом оспорить результаты президентских выборов в стране при утверждении итогов голосования в Конгрессе США 6 января.

«Я не могу 6 января проголосовать за утверждение итогов голосования выборщиков, не упомянув о том факте, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не соблюдали свои собственные законы о выборах. (…) Я последую той же практике, которой в прошлые годы следовали члены Конгресса от демократов и буду возражать во время процесса утверждения 6 января», – говорится в заявлении законодателя, передает ТАСС.

6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи такого протеста заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не принимается. В свою очередь эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Джозефа Байдена.

Напомним, генпрокурор Техаса призывал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.

Голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

При этом Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы. Он также говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации демократа.