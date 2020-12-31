Аксенов сказал, кто будет строить опреснительные установки в Крыму

31.12.2020, 3:34, Новости дня

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Опреснительные установки в Крыму для решения проблемы вододефицита будут строиться российскими компаниями, которых определят на федеральном уровне, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Компании будут российские. Я не озвучиваю их, чтобы с точки зрения санкционного режима никто не предъявлял претензий и не создавал дополнительные зоны рисков для этих компаний. МИД Украины сразу вой поднял, что будет искать иностранцев, которые поставят технологию на территорию Республики Крым. Российская Федерация дошла до такого уровня технологического развития, который позволит ей опреснительную установку большой мощности построить в короткие сроки», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет», передает РИА «Новости».

По его словам, правительство РФ отберет компетентное предприятие, которое в состоянии выполнить в срок поставленные задачи.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, если только запасы воды полностью закончатся, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.

Между тем Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды.