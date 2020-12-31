 

Меркель в последний раз поздравила немцев с Новым годом в качестве канцлера

31.12.2020, 3:34, Новости дня
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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала свое новогоднее обращение к жителям страны самым необычным за все годы ее правления.

Меркель подтвердила, что не будет участвовать в новых выборах, в связи с чем, вероятно, в последний раз обращается с новогодней речью к гражданам Германии как федеральный канцлер. «Никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год», – приводит ее слова РИА «Новости».

Свое обращение Меркель посвятила ситуации с коронавирусом, который назвала «политическим, социальным и экономическим вызовом столетия». При этом она подчеркнула, что «теории заговора не только не правдивы и опасны, они также циничны и жестоки по отношению» к людям, которые потеряли своих близких. Как передает ТАСС, Меркель сообщила, что намерена привиться от коронавируса в установленном в ФРГ порядке очереди. Она заявила, что не будет ничего «приукрашивать». По ее словам, Германия живет в тяжелое время и «так будет оставаться еще довольно долгое время», зима «является и останется сложной». 

Текст новогоднего обращения Меркель распространила пресс-служба правительства до выпуска видеозаписи речи.



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