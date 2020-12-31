 

Народ-событие

31.12.2020, 3:16, Разное
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Со времен Отечественной войны не было проявления столь высокого народного духа.

Тогда, почти восемь десятилетий назад, великое несчастье и общий враг превратили разномастное население страны в силу, объединенную не только общим языком, преодолением трудностей времени и тягот режима, но и общей идеей освободиться от иностранных завоевателей.

Своих хватало.

В этом сопротивлении пришлому злу белорусы были буквально на передовой. И вместе со всеми выстояв, победили.

Они достойно жили при разных режимах. Трудолюбие, неприхотливость при высокой социальной нравственности породили уникальное качество — терпеливость во имя мира на их земле, в семье и доме.

Обложка «Новой газеты», август 2020 года

Сегодня внутренние оккупанты смяли нормы человечности, сами разрушив нравственную границу между властью и населением, которое, выходя на свою защиту, на наших глазах подтвердило, что белорусы — народ.

Фотография, где выступающая против лжепрезидента и его дрессированных животных молодежь стоит на садовой скамейке, сняв кроссовки, говорит о многом.

Молодежь Беларуси во время протестного митинга стоит на уличной скамейке, сняв ботинки, чтобы ее не запачкать. Фото: соцсети

Протестующий народ способен быть несгибаемым и цивилизованным одновременно.

Для меня этот снимок — фотография года.

А люди, которые, несмотря на зверства тонтон-макутов Лукашенко, продолжают протесты и во время акций неповиновения снимают обувь, стоя на скамейке, врытой в белорусскую землю, — безусловно, люди года.

Юрий Рост
Новая газета

Источник: Новая газета



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