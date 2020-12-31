Мнение: Расширение базы

31.12.2020, 3:14, Разное

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Растущее сопротивление населения разных стран карантинным мероприятиям и аномально высокое неприятие процедуре вакцинации от Ковид-19 (даже среди тех людей, кто спокойно и с пониманием воспринимает сам принцип вакцинирования) говорит о том, что с первого захода провести все запланированные мероприятия по установлению нового мирового порядка вряд ли удастся. В какой-то момент возникнет равновесие между усилиями новых глобальных фашистов по установлению «нойе орднунг» и сопротивлением народов.

Это равновесие может быть разрушено новым кризисом, причем он должен кардинально отличаться от биологической эпидемии, так как появление какого-нибудь нового ужасного вируса будет воспринято с очевидным недоверием. Судя по всему, уже в 21 году тем структурам, которые продвигают идеи нового мирового порядка, придется вводить «в бой» что-то совершенно новое, но не менее угрожающее, причем в глобальном масштабе.

Глобальной системой безопасности может угрожать, пожалуй, лишь одна угроза, которая будет носить буквально витальный характер — это нарушение и даже разрушение структур жизнеобеспечения. Энергосистем в первую очередь. В локальном виде энергокатастрофу мы могли наблюдать по событиям в Венесуэле, где энергосистема страны, разворованная правящим наркокартелем «Дель Сол» под вывеской боливарианского сосьялизмо, пребывает в ужасающем состоянии.

До такого состояния в развитых странах довести системы жизнеобеспечения можно только одним способом — вирусными атаками. Вирусы в данном случае будут иметь не биологическую, а цифровую природу.

Я думаю, что в ближайшее время — год-полтора-два — мы вполне можем столкнуться с чередой очень серьезных техногенных аварий, причем они могут носить каскадный характер. И если они будут происходить, то сразу во многих местах и странах. Возможно, с очень серьезными жертвами и разрушениями.

Опять же — речь идет не о природной жестокости каких-то маньяков, а о вполне рациональных решениях. Вопрос о переходе и трансформации нынешнего мирового порядка встал ребром. Тем более, что он уже начал осуществлятся. А раз так — то останавливаться уже точно никто не будет. Да и невозможно это: любая катастрофа — процесс однонаправленный. Его нельзя ни остановить, ни обратить вспять. Можно лишь выбирать направление движения, да и то — далеко не всегда.

Поэтому как только меры по установлению террористического фашистского управления начнут «пробуксовывать», на «помощь» коронавирусу обязательно придет что-то ещё. Я лично ставлю на вирус компьютерный — это наиболее очевидный и простой вариант, который вполне можно контролировать и удерживать на необходимом уровне. По крайней мере теоретически. Как это может выглядеть на практике — сказать сложно.

«Глубинные государства», особенно в США, вполне могут мобилизовать для решения этой задачи уже имеющиеся военные и корпоративные структуры типа всевозможных киберкомандований, которые обладают необходимыми ресурсами и технологиями. Цель ударов по системам жинеобеспечения — точно та же, что и «пандемия». Создание состояния ужаса и беспомощности — террор, одним словом. Террор, как метод управления. Если сейчас на острие террора находятся террористические группировки типа ВОЗ, то «передача дел» следующей инстанции сделает «спасителями человечества» уже не медиков, а компьютерных гениев. Если сейчас на коне врачи, которых записывают в герои и спасители, то эту роль у них перехватят компьютерные гении и всевозможные «военные хакеры». Памятники благодарное человечество после своего спасения будет ставить еще и им.

В любом случае угроза расширения базы террора весома и, скорее всего, будет реализована. Причем в короткое время. Его и так очень мало. Трансформация — чрезвычайно затратный процесс в ресурсном смысле, но она имеет и еще один неприятный аспект — чем дольше идет переходный период сноса старых структур управления и создания новых, тем процесс становится всё менее управляемым. Темп определяет практически всё.

Поэтому как только сопротивление медицинским манипуляциям вырастет до неприемлемых с точки зрения проектировщиков процесса величин, они будут вынуждены задействовать и иные способы доведения дел до логического завершения. И я думаю, что 21 год вполне может к Ковиду добавить и еще целый перечень рукотворных катастроф. А уж кого объявят ответственным — террористов-хакеров, вышедший из-под контроля ИИ или критические сбои в самой системе, это вопрос сугубо технический. Любое объяснение будет ложью, как сегодня любые истории про коронавирус — тоже чистой воды ложь.