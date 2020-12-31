 

Стало известно, когда цены на 5G-смартфоны снизятся до 200 долларов

31.12.2020, 3:06, Новости дня
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Новинки на рынке электроники всегда стоят дороже предыдущих моделей. Поэтому неудивительно, что смартфоны, обеспечивающие передачу данных в 5G-формате, стоят сейчас дорого. Но ведь когда-нибудь они станут обычным явлением и будут продаваться по обычным ценам…

Аналитики ABI Research опубликовали прогноз по этому поводу. Они считают, что уже до конца 2021 года 5G-смартфон можно будет купить за 200 долларов.

По мнению экспертов, связь пятого поколения слишком быстро осваивается во многих странах, и ведущие производители мгновенно отреагировали на спрос. Рынок растет значительно быстрее, чем тогда, когда внедряли 3G или 4G. Из этого следует, что цены на новые устройства также упадут скорее, чем это происходило в прошлом.



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