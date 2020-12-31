Компания F150 выпустила свой первый смартфон

31.12.2020, 3:06, Новости дня

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Новый смартфон с характерным названием Bison 2021 появился на рынке мобильных устройств. Он стал первым в истории компании F150, которая было образована только в этом году энтузиастами, ратующими за выпуск прочных изделий электроники.

Экран нового смартфона невелик – всего 5,86 дюйма. Зато он надежно защищен стеклянной оболочкой Corning Gorilla Glass 5, сообщает разработчик.

Инициаторы проекта также рассказали, что они являются любителями приключений, и им самим всегда не хватало смартфона, который подойдет для активных людей. Поэтому они решили создать собственную компанию и выпустить именно такое устройство. Также стало известно, что гаджет построен на однокристальной системе MediaTek Helio G25, а емкость аккумулятора составляет 8000 мАч.