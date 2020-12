Мнение: Кино и игры 2020

31.12.2020

В порядке короткого подведения кино и игровых итогов.

Что запомнилось и понравилось и на что не жалко было потраченного времени.

Натягивать на топ-10 не буду, отмечу лишь то, что действительно запомнилось и подарило приятные моменты.

1. "1917". Фильм снят был еще в конце 2019, но посмотрел его лишь в январе 2020-го, так что пусть будет тут. Технически совершенная драма о Первой мировой войне снятая с новаторскими операторскими подходами. История не столь выдающаяся, но зато весьма атмосферная. Обзор тут https://colonelcassad.livejournal.com/5580616.html

2. "Ферзевый гамбит". Не идеальный, но довольно годный сериал про шахматы. Обзор на него вот тут https://twitter.com/BinCoronavirus/status/1344367894747095043

3. "Пространство". Продолжение экранизации цикла фантастических романов Джеймса Кори. Как и ранее, это лучшая из текущий экранизаций космической фантастики. Сейчас идет 5 сезон, он также весьма годен. Обзор на 4-й сезон тут https://colonelcassad.livejournal.com/5497453.html. На 5-й будет как досмотрю.

4. "Восемь сотен". Неплохой китайский военно-исторический эпик про японо-китайскую войну 30х годов. Фильм не без недостатков, но на фоне прочего военного кино выходившего в этом году, у китайцев получился практически шедевр. Обзор на него вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/6370385.html

5. "Великая война Архимеда". Японская производственная драма про муки создания линкора "Ямато". Чем-то напомнил советские производственные драмы. Сюжет конечно фантастичен, но внутренности японской оборонки и проблему японского милитаризма он вскрывает с необычной стороны. Обзор тут https://colonelcassad.livejournal.com/6284677.html

6. "Офицер и шпион". Отличный фильм про знаковое дело Дрейфуса. Автор смог достаточно хорошо показать внутренний кризис французского офицерского корпуса и идиотию сопровождавшую преследование Дрейфуса, пока настоящий шпион гулял на свободе. Обзор тут https://colonelcassad.livejournal.com/5751580.html

7. "Дело Ричарда Джуэлла". История реального человека, который предотвратил теракт, был вознесен в кумиры нации, а затем растоптан ее по надуманным обвинениям. Мужик реальный, несправедливость вопиющая, снято добротно. Обзор тут https://colonelcassad.livejournal.com/5605803.html

8. "Джентельмены". Не самый лучший фильм Гая Ричи, но вполне смотрибельная комедийная гангстерская история с хорошими актерскими работами и местами неплохим черным юмором. Конечно, до уровня "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" "Джентельмены" не дотянули. Но до этого уровня сам Гай Ричи уже давно не тянет. Пик его творчества давно пройден.

9. "Загрузка". Мини-сериал представляющей из себя едкую сатиру на общество потребления и капитализм, который не отпускает из своих цепких объятий даже после смерти. Не шедевр на все времена, но местами, довольно смелое авторское высказывание.

10. "Тьма". Великолпеноые завершение очень запутанной истории о временных петлях и парадоксах в немецкой глубинке. Обзор тут https://colonelcassad.livejournal.com/5983383.html

В номинации – "Шедевр, который не удалось посмотреть" с отрывом побеждает фильм "Кунг-Фу Наци" кинематографистов из Ганы https://colonelcassad.livejournal.com/6321773.html Когда такие фильмы начнут выходить в широкий прокат, Голливуд будет обречен.

В номинации "Наибольшее разочарование в отечественном кино" побеждает "Кольская сверхглубокая". У фильма был потенциал и примерно до середины он был годным. Но потом все как обычно развалилось https://colonelcassad.livejournal.com/6386755.html

В номинации "Наибольшее разочарование в зарубежном кино" с отрывом побеждает "Довод". У Нолана получилось претенциозное нечто, перегруженное деталями и эффектами. Смотреть было скучно и в кино и дома. Худший фильм Нолана с середины нулевых. Что ходил в кино, что не ходил.

Также к разочаровавшим фильмам стоит отнести сериалы "Выращенные волками" и "Сквозь снег", 2-й сезон "Видоизмененного углерода", фильмы "Спутник", "Калашников", "Грейхаунд", "Капоне: Лицо со шрамом". Все они обещали гораздо большее, чем дали на самом деле.

В номинации лучшее короткометражное кино хотелось бы отметить цикл "Про людей и войну". Достаточно неплохо при копеечном бюджете. https://colonelcassad.livejournal.com/6185633.html

Относительно игровых продуктов.

1. Crusader Kings 3 – комбайн по уничтожению свободного времени. Лучший симулятор феодальной раздробленности https://colonelcassad.livejournal.com/6139385.html и построения династии на протяжении веков в рамках причудливого гибрида гранд-стратегии и ролевой игры.

2. "Киберпанк 2077". Несмотря на ворох багов и недоработок, это великолепная сюжетная игра – особенно доставили герои, мир и история, где суицид это тоже выход. Они лучше, чем в любом фантастическом фильме последнего года как минимум. Ну а Джонни Сильверхенд однозначно стал лучшим персонажем 2020-го года. Про нее как-нибудь в январе напишу более подробно.

3. "Партизаны 1941". Несмотря на то, что "индустрия во мгле", российские игроделы в этом году смогли отличиться, выпустив неплохой клон "Коммандос", который смотрится более чем достойно. Проект простенький, патриотичный, без антисоветчины. Могут же, когда захотят. https://colonelcassad.livejournal.com/6255957.html А ведь еще "Трудоград" вышел.

4. "Next War: Korea": Монструозный настольный варгейм из цикла "Next War" https://colonelcassad.livejournal.com/6074310.html, Также хорош как и предыдущие. В новом году приобщусь к новой серии про войну Вьетнама и Китая. Развлечение на любителя, но по части интереса, погружения и необходимости задействовать мозг, легко даст фору любым компьютерным играм.

5. "Mount & Blade 2: Bannerlord". Еще один симулятор развитой феодальной раздробленности, только теперь уже турецкий и с упором на личное участие в междоусобицах феодалов. Уникальная в своем роде песочница. https://colonelcassad.livejournal.com/5800316.html Красива, наполнена интересными механиками, недоработана и весьма аддиктивна.

6. "Death Stranding". Великолепная фантастическая история в такой себе игре. Механика курьера частично интересна, но не настолько, чтобы наслаждаться ею на всем протяжении похода через разрушенные США к Тихому Океану. Но сюжет зацепил и не отпускал до самого конца. История оказалась оригинальной, а персонажи живыми и самобытными.

7. "Detroit: Become human". Интерактивное кино про восстание андроидов. Проект красив, в меру интересен, местами вариативен. При желании, можно получить разные концовки, но некоторые из них будут такие себе. Наиболее интересен сюжет андроида-детектива, где выбор "Быть человеком" поставлен наиболее остро.

8. "Baldurs Gate 3". По сути, это обрубок и альфа-версия, игра еще просто не готова. Но даже то, что есть – показывает огромный потенциал. Все равно как дали посмотреть в замочную скважину на огромный мир, который находится в процессе сотворения. В 2021-м должны доделать, а там уже посмотрим – шедевр будет или сядут в лужу.

В музыкальном сопровождении вне конкуренции оказались 2 трека ниже, которые нынче прочно обосновались на телефоне.

PS. А что вам приглянулось в 2020-м году?