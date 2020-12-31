Порошенко объявил себя организатором операции против россиян в Белоруссии

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31.12.2020, 2:42, Новости дня
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Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что это он еще в 2018 году санкционировал спецоперацию, в ходе которой в Белоруссии в 2020 году задержали 33 россиян.

«Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», – приводит слова Порошенко ТАСС со ссылкой на украинский Пятый канал. 

Порошенко заявил, что срыв этой операции является государственной изменой. Он намерен добиваться того, чтобы люди, виновные в провале операции, были привлечены к ответственности.

Напомним, украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и украинской разведки, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции. Позднее стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.



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