 

Сербия сотрудничает с Киевом по делу о контрабанде более 2 тыс. артефактов – МИД Украины

31.12.2020, 2:26, Новости дня
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Сербия сотрудничает с Украиной по делу о попытке контрабанды более 2 тыс. предметов старины, сообщил в комментарии “Радіо Свобода“ спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

“Наше посольство было официально проинформировано сербской стороной о факте задержания антиквариата на границе. Расследование ведется сербской стороной, потому что задержание проводили их таможенники. Соответственно, украинская сторона сотрудничает с сербской для того, чтобы выяснить все детали”, – отметил Николенко.

Он добавил, что детали дела будут обнародованы по ходу расследования.

Таможенное управление министерства финансов Сербии сообщало, что в ночь на 29 декабря на сербско-румынской границе был задержан грузовик с румынскими номерами под управлением 46-летнего гражданина Сербии. При досмотре автомобиля сотрудники таможни нашли незадекларированные артефакты, относящиеся к бронзовому веку, византийскому периоду, Средневековью, а также древнеславянские и кельтские артефакты. Всего в контрабандном грузе было 2113 предметов.

После задержания водитель грузовика заявил, что найденные ценные артефакты ему не принадлежат. Он утверждал, что вез их из Украины за вознаграждение. В Сербии, заявлял мужчина, с ним должны были связаться и предоставить дальнейшие инструкции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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