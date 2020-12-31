Трамп хочет, чтобы аэропорт во Флориде назвали его именем – СМИ

31.12.2020, 2:26, Новости дня

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Действующий президент США Дональд Трамп хочет, чтобы международный аэропорт Палм-Бич во Флориде после окончания срока президентства назвали его именем. Об этом написало издание Daily Beast 21 декабря.

Трамп спрашивал своих советников и родственников о процедуре переименования аэропорта после того, как вице-президент отделения Республиканской партии в штате Флорида Кристиан Зиглер сделал такое предложение.

Зиглер предложил именно этот аэропорт, посколько Трамп проводил в этих местах много времени.

“Мы не комментируем частные разговоры”, – заявил Джадд Дир, заместитель официального представителя администрации США, в ответ на вопрос издания.

Переименование американских аэропортов в честь американских президентов – не новая практика в США. Там уже есть аэропорты, названные в честь бывших президентов Теодора Рузвельта, Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди, Джимми Картера, Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона и Джорджа Вашингтона.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывался признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.