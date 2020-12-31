«Санитарок мы привозили из других регионов»

31.12.2020, 2:24, Разное

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Директор фонда «Старость в радость» о том, чего стоит защищать интернаты от ковида и о скрытых потерях этой пандемии.

Пожилые люди в этом году стали еще более уязвимыми. Они оказались заперты в своих квартирах, порой в одиночестве и без помощи. Или закрыты в домах престарелых и психоневрологических интернатах и, — на строгом карантине, без родственников в гостях и волонтеров. Пандемия стала чрезвычайной ситуацией для домов престарелых и трагедией для всех, кто зависит от посторонней в помощи. Директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина рассказала «Новой», как дома престарелых сражаются с пандемией и чего им это стоит. Елизавета Олескина. Фото: ТАСС

— Расскажи, с чего началась пандемия для интернатов и домов престарелых, что изменилось первым?

— Интернаты закрылись на карантин. Волонтерам, гостям и родственникам запретили приходить. Это была вынужденная мера. То же самое стали делать и в странах, где пандемия началась раньше, чем у нас. И для нас было ужасом понимать, что люди потеряют связь с миром. И пожилые, и ребята из ПНИ (психо-неврологические интернаты), почувствуют не только изоляцию из-за болезни, но и оторванность от мира, которую много лет все благотворительное сообщество преодолевало. Мы много сил положили на то, чтобы интернаты были открыты, чтобы туда приходили, оттуда выходили, чтобы там жизнь кипела. А тут запрет на посещение, запрет на выход в город. А когда начались заражения, появился запрет на массовые мероприятия и праздники уже и внутри учреждений. То есть люди вернулись обратно в палаты, из которых мы их вытаскивали много лет. Пандемия буквально в считанные недели свела на нет все наши достижения. Люди опять застряли в комнатах.

— Во многих домах престарелых работники оставались жить, работали вахтой, чтобы не принести коронавирус извне. Как это было организовано и как эти люди себя чувствуют?

— Это вопрос не прошедшего времени, а настоящего. Вообще говорить про пандемию в прошедшем времени неправильно, еще ничего не кончено, и когда закончится, пока никто сказать не может. Люди продолжают жить на вахтах, и Новый год там встретят, и Рождество, и все праздники. В апреле все думали, что это на две недели или месяц, но все продолжается. Конечно, групповое скученое проживание людей с хроническими болезнями — это самая опасная почва для коронавируса.

Там, где интернаты не закрывались на вахты вообще, там ситуация и вовсе выходила из-под контроля, потому что нередко одномоментно начинал полыхать весь интернат,

заражались очень быстро все: и жители, и сотрудники.

Сначала везде не хватало людей, готовых выйти на вахты. Потому что у многих маленькие дети или близкие, которые тоже нуждаются в том самом уходе и помощи. Плюс часть работников, иногда это треть, — пенсионного или сильно постпенсионного возраста, которые должны оставаться дома. Когда в конце апреля начались федеральные выплаты, это дало возможность стабилизировать ситуацию и хоть как-то собрать коллективы. Надо понимать, что в социалке в принципе меньше сотрудников, чем должно быть, а если они выбывают, то дело совсем худо.

Проявилась еще одна проблема: если никогда не было идеи, что все сотрудники будут жить внутри, то мест для них нет. А тут положение почти военное, поэтому и изоляторы, и библиотека, и спортзал, и столовая, — все прекрасно превращалось в полевую спальню. Люди приносили раскладушки, матрасы, докупали кровати, пытались как-то обустроиться.

Но в этом, кроме драматизма, есть и плюсы. Директор интерната теперь не в четыре часа уходит, а две недели круглосуточно с жителями интерната, со своими сотрудниками. Очень многие директора начали говорить: «Господи, как они там моются? Если все это кончится, первое, что я сделаю, я перестрою санузел, поменяю посуду, надо разобраться со стиркой». То есть люди через себя пропустили все нюансы жизни в интернате.

Фото предоставлено фондом

Но, конечно, все эти плюсы не стоят мучений жителей интернатов. Не стоят гибели людей. Не стоят тягот, выпавших на плечи сотрудников, у которых семьи рушились, потому что человек месяц-полтора был на вахте. Можно себе представить, в каком психологическом состоянии они находились на выходе. Очень многие работники заболели не ковидом, у них просто обострились все свои заболевания. Когда ты на вахте, отвечаешь за целый этаж, ты боишься пропустить болезнь, не успеть помочь кому-то — и через две недели ты сам физически болен, ты измучен абсолютно.

И, к сожалению, были случаи гибели и сотрудников, которые заразились и заболели. И каждый раз это была трагедия для всех сотрудников, и для жителей дома. Болезнь никого не щадит. И очень горько, что наше общество не видит, какая огромная борьба идет в социалке.

— Я правильно понимаю, что вахтовый метод нужен, чтобы распределить по времени заболевших и чтобы остались сотрудники которые не заражены?

— Да. В самом лучшем варианте благодаря вахтам ковид вообще не попадет в интернат. Но самое главное — сделать ситуацию управляемой. Вахтовый метод дает возможность растянуть момент заражения, чтобы интернаты хотя бы поэтапно начинали болеть — больницы просто захлебнутся, если одновременно от ковида посыпятся все учреждения. К тому же, если заболеют все работники, то их просто некем будет заменить. У нас случаются ситуации, когда из-за такого неправильного построения работы, в интернате не остается почти никого. И мы срочно ищем людей из других регионов, — сиделок, нянечек, медсестер, врачей.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»«Ценой невероятных мучений и преданности людям»

— Ты писала в фейсбуке об одном интернате, где сотрудники отработали вахту две недели и уже должна была зайти новая смена, но у медсестры, которая брала у них тесты, обнаруживается ковид. И им пришлось остаться еще на две недели на вахте. Расскажи, как они все это пережили?

— Ох, это Тверская область, Ржевский дом престарелых. Они герои, по весне они устояли, не заболели в ту волну. Это была смена, которая уже знала, что «завтра будем дома». А тут пришло известие, что их некому подменить, потому что всю следующую смену отправили на карантин, потому что работник, который брал тесты, оказался сам положительным.

И тогда директор дома и министерство соцзащиты уговаривали каждого: «Пожалуйста, останьтесь, иначе мы просто не знаем, что делать». Мы, как фонд, тоже делали дополнительные выплаты этим сотрудникам, но кто—то говорил: «Ничего не надо, отпустите домой». И мы хорошо понимали этих людей. Самое ужасное, что через две недели одна сотрудница в снятой смене все-таки заболела, и этих людей оставили еще на две недели. В итоге и те, кто остался на вахте в интернате, и люди, которые даже не вышли на работу, лишние полтора месяца прожили в изоляции. Но, повторюсь, их дом престарелых тогда не заболел, — ценой невероятных усилий, мучений, героизма и преданности людям.

Да, благодаря ковиду, мы увидели, какие работники интернатов у нас героические. Но необязательно для этого девять месяцев было тестировать их выживаемость в экстремальных условиях. Знаем ли мы что министры у нас региональные не злодеи, а очень многие переживают за дело? Знаем. Часто бывает, что я звоню региональному министру, спросить, какая помощь срочная им нужна, и слышу в ответ: «Вы знаете, я в реанимации, сейчас мне процедуру сделают, я перезвоню, простите, пожалуйста». Я думаю: «Ммм, ну хорошо». Или звоню: «Мария Петровна, что у вас там, вспышка [коронавирусной инфекции]?». И она еле слышно говорит: »Да, я тут бегала по красным зонам, сейчас в интенсивной терапии, как только выйду, все сделаю. А пока дам поручение, чтобы с вами коллега связался, он дома на больничном, еще не госпитализировали, может, успеет». Такие люди — точно герои.

И писать сообщение в федеральное министерство труда в 2 часа ночи и получать ответ и помощь — тоже норма этой пандемии. Такая же, как в любое время суток получать помощь от коллег по сектору. Пандемия вообще очень многих людей заставила думать не про то, кто виноват, а про то, что делать. Причем срочно и вместе с теми, с кем в мирное время не можешь сойтись во мнениях ни по одному вопросу. А еще пандемия, мне кажется, задала нам всем один очень болезненный вопрос: вот даже, когда мы вместе все стараемся, у нас реально получается оказать людям полноценную помощь? Или наших усилий, знаний, опыта пока не достаточно? И тут очень грустно, что часто наши усилия не на то тратятся, на что нужно бы.

Для меня было диким переживанием, когда очень хороший директор, которого я много лет знаю, который радеет за свой интернат, позвонил и говорит: «Пока не могу ничего сказать, но нам нужна одноразовая посуда, сизы, халаты, маски, респираторы». Говорю: «Иван Иваныч, не вы первый, не вы последний, все будет хорошо». Он говорит: «Ну, а чего ж хорошо? Нам министерство здравоохранения никак тесты не выдает, у нас уже все температурят. Девчонок [работников] положительных я отпустил лечиться, сам свой тест еще не видел, но на всякий случай, вдруг я тоже болен, я из красной зоны не выхожу. Помогаю переоборудовать палаты, возить людей. Вот уже две недели как тут засел». Человек, который явно уже сам болеет, две недели рубится круглосуточно, говорит, «санитарочкам помогу, а то они еле живые».

Что происходит потом? Конечно, у него положительный тест. Конечно, вспышка в его интернате большая. Прокуратура забирает его на допросы, заводят дело. И его увольняют. Закрыли дело или нет, я еще не знаю. Но руководители других интернатов, видя, что коллеги только что жизнь не кладут за своих, а в итоге чуть не волчие билеты получают, — они увольняются. Говорят, мы не готовы рисковать своей жизнью, чтобы с нами так же поступили.

Фото предоставлено фондом

— А как соблюсти баланс, чтобы не оставить дом престарелых без директора и не заниматься попустительством реальных нарушений? Ты считаешь нельзя забирать директора в разгар битвы?

— Мы не правовые нигилисты. Мы не против проверок. Но когда в интернате вспышка — это всегда ЧС. Думаю, нет ни одного директора интерната, который бы сказал «все ерунда, вообще не страшно» — это всегда беда и трагедия. Нельзя в этой ситуации единственной помощью делать штраф с последующим заведением административного дела. Сначала обеспечьте помощью реальной.

У нас была абсурдная ситуация в одном интернате. Роспотребнадзор велел всех госпитализировать, — и заболевших, и контактных. Контактные в доме престарелых — 100% жителей. Их привозят в больницы. Удивительным образом обнаруживается, что в больницах нет никакого ухода, и нет готовности вообще что-то делать с двумястами ослабленными пожилыми людьми. Естественно за это время заболевают все, потому что все они между собой проконтактировали, да и в самих больницах же ковид. Больницы обнаруживают, что они парализованы, потому что все койки заняты, и людей с тяжелейшей дыхательной недостаточностью, которых из города везут, некуда класть. Понятно, что быстро решают вернуть все обратно. А как? И в результате заложниками оказываются пожилые люди, которых перемещают туда-сюда-обратно, и сотрудники.

Если бы все ведомства попытались думать не только своими категориями, но были сфокусированы на том, как в реально форс-мажорных обстоятельствах максимально поддержать и защитить людей, тогда, я думаю, они действовали бы часто по-другому.

И как бы ни был виноват директор, пусть он трижды виноват, пусть он там не провел термометрию, допустил сотрудника с положительным тестом на работу, но нужно отложить его наказание, если оно заслужено, на момент, когда ситуация стабилизируется. Вы никого не спасете тем, что интернат еще будет судорожно искать 50-60-100, а у нас был пример, и 500 тысяч на штраф, которые надо выплатить, вместо того, чтобы закупить лекарства и костюмы.

— В одном из интервью ты рассказываешь, что бывает такое, что заболевшего пожилого человека отправляют из интерната в больницу, он там умирает, а в интернат даже не сообщают, что он умер. И это обнаруживают спустя недели. Расскажи, что происходит после того, как выявлен заболевший? Какие есть варианты?

— Здесь сложность в том, что в каждом регионе местные Минздрав, Роспотребнадзор и соцзащита сами принимают решение. Тяжелых и нуждающихся в искусственной вентиляции легких, с падающим кислородом, очевидно, госпитализируют, в большинстве регионов. Если не госпитализируют, то это преступление. Если человек болеет в легкой или даже в средней форме, то ситуация от региона к региону очень разная. По нашему опыту, если есть возможность изолировать в интернате таких заболевших от других жителей, то на месте вылечить гораздо больше шансов. Потому что там и персонал, который за него переживает (если персонала хватает, конечно), и там не такой конвейер, как в больнице, потом, дома и стены помогают. В больнице вряд ли будет организован нормальный уход, потому что, кроме ковида, никто не отменял маломобильность, психиатрические диагнозы и кучу других хронических болячек, которые точно есть у части людей, которые поступают в больницы из домов престарелых и ПНИ.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Можно ли сказать, что мы благодаря ковиду это обнаружили? Нет. Мы что не знаем, что в больницах нет ухода? Знаем. После сокращения, оптимизации ухаживать за маломобильными и за не мобильными там некому.

Хорошо, что сейчас все больше соцслужб в регионах начинают понимать, что их ответственность не кончается порогом дома престарелых или ПНИ. Если человек оттуда едет в больницу, их задача, чтобы с ним ехала сиделка, чтобы были все лекарства, которые он принимает. Когда ослабленный хроническими заболеваниями или возрастом человек уезжает в больницу и там нет за ним ухода, то эти люди просто не возвращаются. И больницы даже не звонят в интернат, чтобы сообщить, что Иванов ухудшился, а Петров улучшился. Я понимаю, сейчас ЧС, военное положение, — но в мирное время нам точно нужна будет система бесшовной помощи — то есть системы долговременного ухода, который не прерывается ни дома у человека, ни в интернате, ни в больнице.

Не надо думать что на дому ситуация другая — то же самое. Сначала пожилые люди узнали, что они самая уязвимая категория и получили предписание оставаться дома. И сейчас они пытаются минимизировать контакт с миром. Для пожилого человека особенно с возрастными заболеваниями потерять мобильность, привычный уклад, привычные связи с миром, значит, стать слабее. Те, кто с весны вот так и сидят в квартирах, имеют реальный риск пострадать уже не от ковида, а от изоляции. Это большая беда.

Такой ценой не надо было доказывать необходимость строить систему долговременного ухода — и так верим. Но коронавирус очень ясно показал, что во время пандемии — это вопрос жизни и смерти. В мирное время это вопрос качества жизни.

«А за дверью одиночество, депрессия, паника»

— Когда была объявлена самоизоляция, начались дискуссии: нужно ли принудительно запрещать пожилым выходить из дома? Как, например, это сделали в Москве, заблокировав у людей старше 65 лет карты на метро и автобус. Или нужно дать выбрать: может, кто-то решит прожить меньше и вскоре умереть, но видеть внуков и ходить в парк. Что ты думаешь об этой дилемме?

— То, что меры предосторожности должны быть, что это ответственность и самого человека, и семьи тоже — это факт. Но сама идея кого-то заставить что-то делать принудительно мне кажется невозможной. А относительно пожилых людей у нас и вовсе укоренившееся ощущение права младших поколений не просто заставить что-то сделать, а за человека и без него решить, что нужно делать. У нас везде и, даже в наших лучших попытках, сквозит очень такое патерналистское отношение к пожилым людям. Начинаются стигмы, уничижительность: «как дети», «глупые», «ничего не понимают», и мне хочется сказать: «Ребята, вы о чем говорите? Пожилые люди — это ваши мамы, папы, бабушки, дедушки. Они изменились? С ними что-то не так? Это такой же человек, который имеет возрастные ограничения». Вообще, это вопрос отношения общества к старости и к пожилым людям. Например, слышу, как на радио очень мило, по-доброму обсуждают вопрос: как помочь старичкам? А мне хочется спросить: «Каким старичкам? Старичкам-боровичкам? Что такое старички?». Мы так боимся этой темы, что у нас даже слов нет правильных, чтобы назвать людей, которые находятся уже в высоком возрасте.

Мы обобщаем, превращая пожилых людей в одинаковую аморфную массу, которую мы вполне себе жалеем, мы испытываем сочувствие иногда, иногда умиляемся, и хотим всячески показать наше сострадание. И мы всегда лучше знаем, что «им» надо: аморфная масса одинаковых бабушек в платочках не имеет ни своих предпочтений, ни каких-то своих свойств. Их всех надо любить, потому что так надо, защищать, потому что так надо, их надо обеспечить шитьем или дрожжами, чтобы они пекли пирожки без передышки. Если вдруг они ослабли и не могут сами себя обслуживать, надо сделать так, чтобы стояла тарелка каши и был сухой памперс — и ты хороший, дальше подставьте, сын, брат, соцработник.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»ПРОДОЛЖЕНИЕ