 

Компания Canon разрабатывает карманную камеру с улучшенными качествами

31.12.2020, 2:14, Новости дня
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Как стало известно, вскоре под брендом Canon должна выйти карманная камера со стабилизатором типа DJI Osmo Pro. Разработчик уже запатентовал свое изделие, сообщают компетентные источники.

По словам специалистов, устройство будет аналогичным камере DJI Osmo Pro, которую уже сняли с производства. Однако его технические характеристики, разумеется, будут улучшены.

Один из инсайдеров уже разместил изображение, по которому можно понять, как, скорее всего, будет выглядеть новая камера Canon. Кроме объектива и крепления на нем можно разглядеть наличие стабилизатора, который, судя по всему, будет двухосным. Имеется также место для установки вспышки  или какого-либо другого аксессуара.



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