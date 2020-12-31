Затраты на производство китайского смартфона Xiaomi Mi 11 оказались такими же, как у iPhone 12

31.12.2020, 2:14, Новости дня

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Китайские смартфоны продаются дороже их западных аналогов. Например, флагман Xiaomi Mi 11 продают в Поднебесной примерно по 600 долларов. Аналогичное по качествам американское мобильное устройство iPhone 12 обойдется розничному покупателю в 960-970 «зеленых».

Почему так? Кажется ответ готов у всех, так как общеизвестно, что затраты на производство в Китае гораздо ниже, чем в США или ЕС. Но это не так! Как заявил представитель Xiaomi Industry Investment Пан Цзютань, себестоимость нового фитайского флагмана точно такая же, как у более дорогого iPhone 12.

Оказывается, чтобы поддерживать имидж недорогих, но современных и качественных изделий, китайцы готовы зарабатывать на продаже каждого гаджета вдвое меньше, чем американцы.