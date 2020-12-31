 

Затраты на производство китайского смартфона Xiaomi Mi 11 оказались такими же, как у iPhone 12

31.12.2020, 2:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайские смартфоны продаются дороже их западных аналогов. Например, флагман Xiaomi Mi 11 продают в Поднебесной примерно по 600 долларов. Аналогичное по качествам американское мобильное устройство iPhone 12 обойдется розничному покупателю в 960-970 «зеленых».

Почему так? Кажется ответ готов у всех, так как общеизвестно, что затраты на производство в Китае гораздо ниже, чем в США или ЕС. Но это не так! Как заявил представитель Xiaomi Industry Investment Пан Цзютань, себестоимость нового фитайского флагмана точно такая же, как у более дорогого iPhone 12.

Оказывается, чтобы поддерживать имидж недорогих, но современных и качественных изделий, китайцы готовы зарабатывать на продаже каждого гаджета вдвое меньше, чем американцы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Житель Петербурга нашел в новых кроссовках фирмы The North Face записку заключенного уйгура с просьбой о помощи

28.11 / ВОЗ оценила версию о заразивших Европу коронавирусом животных

20.08 / Белый дом о деле Бэннона: Трамп не имел отношения к сбору средств на строительство стены

06.09 / На Японию обрушился тайфун “Хайшен”

23.07 / С территорий нескольких коралловых рифов исчезли акулы

09.09 / Разработаны новые хирургические инструменты с интеллектуальными датчиками

19.07 / Турция передумала возобновлять авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

02.08 / Путин проговорился недавно: Вы будете у меня рыскать глазами в поисках преемника

23.11 / В Раде 27 депутатов болеют COVID-19

29.09 / Во Франции испытывают тихое шасси для самолета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска