Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко попала в больницу с «адской болью»

31.12.2020, 1:50, Новости дня

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Телеведущую Регину Тодоренко сообщила, что ее госпитализировали в Индонезии из-за травмы, полученной во время занятия серфингом.

Тодоренко на своей странице в Instagram рассказала, что повредила ногу об риф. «Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара», – отметила она.

Она добавила, что оставалась еще некоторое время на пляже после получения травмы. В больнице Тодоренко сопровождал супруг певец Влад Топалов.

Телеведущая пообещала подписчикам сообщать о своем состоянии и отметила, что не собирается отказываться от обучения серфингу после инцидента.

Напомним, Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram. Тодоренко вошла в десятку таких блогеров, у нее 8,6 млн подписчиков, доход – 0,6 млн долларов.