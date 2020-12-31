 

Космонавты с МКС поздравили жителей Земли

31.12.2020, 1:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом.

Рыжиков пожелал жителям «нашей многонациональной страны и мира» беречь себя и своих близких, здоровья, а также быть «внимательными друг к другу» и «быть вместе». «Это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что 2020 год стал серьезным испытанием для всех жителей Земли, но люди «доказали, что любая пандемия бессильна, если все человечество объединяется в борьбе за самое главное, что у нас есть – жизнь».

Кудь-Сверчков указал, что в 2020 году МКС отметила юбилей – первый международный экипаж прибыл на станцию 20 лет назад. Как сообщил российский космонавт, «с тех пор члены дружной команды МКС отметили 20 новогодних праздников». «Нам посчастливилось находиться здесь на пороге нового – 21-го», – сказал он.

Напомним, космонавты рассказали, как отметят Новый год на МКС. Рыжиков и Кудь-Сверчков начнут отмечать Новый год с Камчаткой и продолжат вместе со всеми часовыми поясами России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Эксперт объяснил причины задержек доставки онлайн-покупок перед Новым годом

01.10 / В Китае показали кабриолет Songsan SS Dolphin

06.08 / Подсветка Останкинской башни выключена в знак траура по погибшим в Бейруте

10.08 / “Остановите насилие”. Тихановская обратилась к силовикам и своим сторонникам

15.11 / В Ереван прибыли еще два самолета с миротворцами из России

26.08 / Правоохранители расследуют дело по факту финансирования строительства жилья через банк “Аркада” – Аваков

11.11 / Fox News – поддержка Трампа стоила работы голливудским звёздам

21.09 / Ученые объяснили, почему невозможно найти следы жизни на Марсе

06.12 / CNN – администрация Трампа помешала встрече переходной команды Байдена с представителями военной разведки

24.12 / Зеленский подписал закон об ответственности за недостоверное декларирование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска