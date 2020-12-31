Алжир решил закупить «Спутник V»

31.12.2020, 1:50, Новости дня

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Заключен контракт на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер.

Как сообщил Бельхимер, глава минздрава страны «подтвердил», что «с российской лабораторией» был заключен контракт. По словам представителя правительства Алжира, местный Институт Пастера «провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины». Кроме того, «продолжаются переговоры с другими сторонами», передает РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса 11 августа. Она получила название «Спутник V»по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.