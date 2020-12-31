Трамп нарушил обязательства по международному праву, помиловав осужденных за убийство жителей Ирака американских военных – ООН

31.12.2020, 1:34, Новости дня

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Помилование президентом США Дональдом Трампом четырех американцев, осужденных за убийство мирных жителей Ирака во время работы по контракту в 2007 году, нарушило обязательства США по международному праву. Об этом сегодня заявили эксперты ООН по правам человека, пишет Центр новостей ООН.

Сотрудники американской частной охранной компании Blackwater были признаны виновными в многочисленных преступлениях, совершенных во время бойни на площади Нисур в Багдаде в 2007 году, в результате которой 14 гражданских лиц погибли и по меньшей мере 17 человек получили ранения. В 2015 году в США осудили Николаса Слаттена за убийство с отягчающими обстоятельствами, Пола Слау, Эвана Либерти и Дастина Херд – за умышленные убийства и покушение на убийство.

22 декабря 2020 года уходящий с поста президента США Дональд Трамп помиловал этих четырех осужденных.

“Помилование сотрудников Blackwater – это вызов правосудию и удар по пострадавшим во время бойни на площади Нисур и их семьям”, – заявила глава рабочей группы ООН по использованию наемников Елена Апарац.

Она напомнила, что Женевские конвенции обязывают государства привлекать военных преступников к ответственности, даже если они выступают в качестве сотрудников частных охранных компаний.

“Эти помилования нарушают обязательства США по международному праву и, в более широком смысле, подрывают гуманитарное право и права человека во всемирном масштабе”, – говорится в совместном заявлении членов рабочей группы.

Эксперты отметили, что, прибегая к услугам частных охранных компаний, сотрудники которых действуют безнаказанно в зонах вооруженных конфликтов, государства обходят свои обязательства по международному гуманитарном праву.

“Помилование, амнистия или любые другие формы освобождения от ответственности за военные преступления – своего рода “зеленый свет” подобным злодеяниям со стороны сотрудников частных военных и охранных компаний, которые по контракту практически выполняют государственные функции”, – сказала Апарац.