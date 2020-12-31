 

Аксенов заявил, что опреснение воды для Крыма станет возможным минимум через несколько лет

31.12.2020, 1:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Опреснение воды для Крыма станет возможным только после нескольких лет работы. Об этом 30 декабря в интервью провластному крымскому телеканалу “Миллет” сказал российский глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

“Главное – определить какого качества вода, возможность ее подачи, насколько в ней присутствуют минеральные частицы, нужно ли будет ее дополнительно очищать. Если это чистая пресная вода – там все вопросы снимаются, тогда мы ее сможем подавать в Северо-Крымский канал и, с точки зрения перепада высот, подавать эту воду по направлению Джанкоя, Красноперекопска, Армянска на север Крыма. Если дополнительная очистка будет требоваться – тогда нужны другие технологические решения. Даже при всей скорости работ и мобилизации, эти работы все равно займут несколько лет как минимум”, – сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что опреснение воды – единственный гарантированный выход для Крыма.

Аксенов добавил, что работы ведутся уже на Азовском море. Опреснительные установки будут строиться российскими компаниями.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Дубай объявил о готовности принимать российских туристов

20.11 / СБУ разоблачила в Черкассах растрату 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с COVID-19

13.07 / Появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3

11.07 / СБ ООН не принял проект резолюции РФ по продлению помощи Сирии

17.10 / Киев обрадовался решению США по авиаперелетам над Крымом

04.10 / Белый дом признал резкое снижение уровня кислорода в крови Трампа

21.07 / Луцкий террорист больше минуты ждал задержания у автобуса. Видео

20.08 / Средний размер страховой пенсии вырос

27.08 / Букеровскую премию получила писательница из Нидерландов

29.09 / Президент Трамп: в ближайшие недели будут распространены 150 млн экспресс-тестов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска