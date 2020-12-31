Старца и сейф забрали в Москву

31.12.2020, 1:32, Разное

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Решить проблему бунтовщика Сергия келейно не получилось — силовики взяли штурмом Среднеуральский монастырь.

При подъезде к женскому монастырю в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» в Среднеуральске (Свердловская область) выстроилась километровая очередь брошенных на обочине трассы машин. Такая же очередь и после поворота к вотчине отлученного от церкви отца Сергия. Сотрудники ДПС перекрыли въезд на примонастырскую территорию.

На улице минус 18, но люди все равно бросают машины и торопливо идут к монастырю. В основном шагают женщины. Кто-то укутан в шерстяной платок, пуховик и валенки, а кто-то — в дорогую шубу из белой норки. Все они напуганы событиями прошедшей ночи, когда силовики штурмом взяли монастырь и увезли их духовного отца на допрос в Следственный комитет. Позже отца Сергия (Николая Романова) перевезли в Москву для допроса и избрания меры пресечения в Басманном суде.

— Мы приехали, чтобы поддержать сестер в этот трудный час, — на ходу отвечает москвичка Лена, последовательница Сергия. — Два года мы периодически живем в монастыре. У отца Сергия удивительные проповеди, честные и актуальные. Его преследуют за то, что он несет людям правду. Кроме того, выступил против окунания лжицы (ложка для причастия. — И. Д.) в спирт в целях дезинфекции. Какая может быть дезинфекция против силы Христовой?

Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

…У монастырских ворот столпотворение. Ни силовиков, ни журналистов, ни чиновников внутрь не пускают. Смиренно рассуждает о произошедшем в Среднеуральске протоиерей Евгений Попинченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии (ему тоже дали от ворот поворот):

— Мы узнали о происходящем из СМИ. Вместе с сестрами милосердия приехали, чтобы оказать людям психологическую поддержку. Понимаю, что жителям монастыря страшно, сильный не должен обижать слабого.

— Не должен? — злится молодая монашка. — Меня вот вообще ночью избили. Синяки показать? Кричали, уйди с дороги, а то расстреляем.

Девушка с сестрами демонстративно уходит, мол, здесь им защиты не найти.

У входа на монастырскую территорию толпятся монашки, насельники и сочувствующие. Одеты тепло — стоять готовы долго. На лицах — тревога и усталость. Женщина с грудным ребенком признается, что замерзла, но приехала сюда из Среднеуральска по зову сердца — поддержать близких.

— Мой сын здесь часто бывает, почти живет, — говорит Наталья. — Он дежурил прошлой ночью, когда росгвардейцы начали штурм.

По ее словам, нездоровая атмосфера была почти весь последний год, постоянно говорили о возможном нападении. Все это время велась круглосуточная охрана монастыря силами добровольцев.

Фото: РИА Новости

— Силовики сейчас врут, что аккуратно создали живой коридор и вывели отца Сергия, — продолжает моя собеседница. — Ерунда! А как же отец Герман? Его очень сильно избили. Официально, конечно, рассказывают, что все не так жестко было. На самом деле был натуральный штурм. Били стекла, ломали двери. В келье отца Сергия иконы срывали со стен, бросали на пол. При этом здесь были не только силовики в форме, но и какие-то парни в спортивных костюмах, они действовали особенно жестоко, вообще не стеснялись. Ночью всех на улицу вышвырнули. Забрали даже новогодние подарки для детей. А вообще мне непонятно: если вы его обвиняете в подстрекательстве к самоубийству, зачем тогда все сейфы из бухгалтерии вывозите? Как финансы могут быть связаны с предъявляемым ему преступлением? Заберите его, а монастырское имущество оставьте в покое, зачем все ломать и увозить отсюда?

— А что в сейфах?

— Так деньги, думаю. Вы себе масштабов пожертвований не представляете. На какие финансы все это отстроено? Все эти автомобили на территории монастыря откуда? Они же тоже денег стоят.

Взломанная дверь в бухгалтерию монастыря. Фото: РИА Новости

По поводу скорого возвращения опального схимонаха Наталья иллюзий не питает, уверена, что в ближайшее время его точно не выпустят.

— Сейчас пытаются назначить своего человека, но наши никого сюда не пускают, — продолжает женщина. — Я здесь была в те времена, когда это место называлось просто подворьем. Двадцать лет с тех пор прошло. Стояло несколько деревянных сараев и скамеек. А сейчас — посмотрите, какое богатство вокруг. Сергий — хороший хозяйственник, он умеет привлекать спонсоров, поэтому и отстроил такой огромный монастырь.

Жители монастыря. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

Люди приехали из разных городов области, из Челябинска приехал большой автобус с паломниками.

Прохожу на территорию монастыря сквозь напряженные взгляды. Смотрю в ответ с сочувствием — людей и правда жаль, они ждали рождественское чудо, наконец-то нашли сильного лидера, дающего им веру в собственную богоизбранность. А теперь все разрушено. И они, конечно, не верят, что он преступник.

В монастыре отец Сергий построил маленькое государство — копию нашей большой Родины, где управляют сильной рукой, а на хлеб тебе всегда кинут.

Это ли не уверенность в завтрашнем дне?

К келье Сергия меня не пускают два насельника. Вроде не запрещают, но и пройти не дают. Говорят, не стоит в святое место ходить без благословения. Да и тоска все это — разбитые окна и сломанная мебель… Нет величия в обители почитаемого старца.

— Первый пост нам сразу разгромили, шлагбаум выломали, — вздыхает брат Александр. — Ко мне вломились в келью ночью: «Одевайся! На выход!» В час ночи меня и братьев увезли в отдел полиции Верхней Пышмы. До шести утра там продержали, откатали пальцы… Объяснения не брали. Мы им неинтересны, важно было просто мужиков вывезти с территории. Явились за нами во всеоружии, с электрошокерами.

— Откуда все это? — подключается к разговору его напарник. — Почему в Москву увезли? Да потому что инициатива не от местных.

«Убрать Сергия — желание людей в администрации президента. У митрополита или патриарха для таких дел кишка тонка».

Бывший схиигумен в суде. Фото: РИА Новости

Жители монастыря считают, что вместо Сергия им хотят назначить Варвару, которая не так давно их оставила. Но они такого руководителя не хотят, потому что считают ее предательницей.

— И варяги нам тут тоже не нужны, — рассуждает Александр. — У нас свои достойные люди в монастыре есть. Зачем нам пришлых руководителей навязывать?

Мужчины уверены, что интерес к монастырю возник не просто так. Он расположен в хорошем месте. Сейчас здесь не просто лес или пустырь с парой сараев — территория облагорожена, развита. Ну кто откажется прийти на все готовое?

— Эх, начал отец Сергий говорить правду — и все, — вздыхает Александр. — Это система виновата. Вспомните историю. Прошла революция, а попы стали в званиях подполковников, майоров… Все служивые. Хоть в погонах, хоть с крестами. Что-то изменилось за сто лет? Только одно — КГБ стали называть ФСБ.

Время для штурма выбрали неслучайно — рождественский пост, люди готовятся к долгим праздничным дням. Сейчас, в предновогодней суете, эта история быстро уйдет из повестки дня, а за две недели праздников и вовсе забудется.

Официально поводом для задержания Николая Романова (отца Сергия) стала проповедь «За веру Христа мы на смерть стоим», размещенная на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря. Во время проповеди схимонах Сергий спрашивал прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее. Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области, стал инициатором прокурорской проверки. В то же время адвокат Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря, заявил, что речь шла не о самоубийстве, а «о самопожертвовании ради людей, о патриотизме».

Всеволода Могучева, верного помощника Николая Романова, тоже задержали. Сегодня в Ленинском суде Екатеринбурга ему пытались избрать меру пресечения, но судебное заседание не состоялось, так как Могучеву стало плохо и скорая отвезла его в больницу.

Житель монастыря. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

…На улице темнеет, а температура становится ниже. Пришло сообщение от МЧС: в ближайшие дни в Свердловской области ожидается мороз до 38 градусов. Люди в черных одеждах кучкуются, тихо говорят. Как только появляется кто-то из чиновников или силовиков, становятся плотной стеной, сцепив руки. Голоса звучат жестче: «Вы пришли в наш дом! Какое у вас на это право?»

Очередная попытка силовиков пройти внутрь заканчивается ничем. «Хорошо, что я на улице не стала маску надевать, иначе тоже в монастырь не попала бы», — внезапно поняла, почему меня приняли здесь за свою.

— Холодно, — жалобно шепчет рядом пожилая монашка. — Но хуже усталость от этого противостояния. Скорее бы все закончилось…

Изольда Дробина

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