“Давайте не будем представлять в привлекательном виде этого предателя с кровью на руках”

31.12.2020, 1:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Рассказ человека, который слышал истории тех, кого предал агент КГБ Джордж Блейк

By EDWARD LUCAS FOR THE DAILY MAIL PUBLISHED: 27 December 2020

Однажды, в 2010 году, я поехал в Уокингем в Беркшире, чтобы навестить бывшего рабочего-токаря Александра Коппеля.

Он жил в маленьком аккуратном бунгало и был во всех отношениях очень скромным человеком, но в течение следующих нескольких часов он рассказал мне удивительную историю о предательстве, сопротивлении и патриотизме.

В то время когда он жил в послевоенной Британии в качестве беженца, он был завербован МИ-6 и был отправлен с миссией в оккупированную Советским Союзом Эстонию.

В выходные, когда я читал сентиментальную статью – дань уважения агенту МИ-6, ставшему советским шпионом Джорджу Блейку после его смерти в День подарков в возрасте 98 лет, я думал о его жертвах, таких как г-н Коппель.

Но операция «Джунгли», направленная на усиление антикоммунистического сопротивления, с самого начала была обречена на провал.

Коппеля и его товарищей-агентов предали, прежде чем они отправились через Балтийское море на скоростном катере с погашенными ходовыми огнями.

Они были схвачены врагами, и те, кого не убили, были доставлены на Лубянку, в штаб-квартиру КГБ в Москве и посажены в печально известную тюрьму, где держали, допрашивали и пытали шпионов, политических диссидентов и других различных врагов государства. .

Когда Коппель описывал испытания через которые он прошел – как он был спасен от казни, будучи включенным в первый шпионский обмен времен холодной войны, и о его возвращении в Британию, его семья слушала с восторженным вниманием. Это была история, которую они никогда не слышали.

В выходные, когда я читал сентиментальную статью – дань уважения агенту МИ-6, ставшему советским шпионом Джорджу Блейку после его смерти в День подарков в возрасте 98 лет, я думал о его жертвах, таких как г-н Коппель.

Многие храбрые мужчины и женщины рисковали, часто погибали, ради свободы. Именно это дело и их судьбы предали Блейк и другие сочувствующие коммунистам.

Поэтому, когда Джош Джексон, самопровозглашенный корбинит, пишет в Твиттере, что некролог Блейку опубликованный BBC «делает его выглядящим как крутейший мужчина», я в отчаянии. Коппель был одним из счастливчиков.

Родившись в голландско-египетской семье, он прибыл в Великобританию только в 1943 году, и именно в этот момент его мать сменила фамилию с Бехар на более британскую фамилию Блейк. На фотографии – он с женой Идой в 1961 году.

Он дожил до восстановления независимости Эстонии, и его запоздало чествовали как героя. Другим повезло меньше. В туманном сумраке периода Холодной войны мне удалось разыскать и других жертв провалов западных разведок.

Клеменсас Сирвис, литовец, наполовину парализованный после тяжелых испытаний в трудовых лагерях, жил в лачуге с грязным полом в Кибартае.

Затем был мрачный бывший военнослужащий Королевских ВВС, которого я встретил в коммунистической Чехословакии, он многие годы проработал на урановых рудниках после того, как была обнаружена его связь с МИ-6.

Я спросил этих людей о том, кто их предал. Тогда они не знали. И мы сейчас тоже не знаем.

Какие предательства были работой Блейка? А какие – Кима Филби, циничного обаяшки, поклявшегося в Кембридже посвятить свою жизнь возможной победе коммунизма?

Какой ущерб нанесли другие изнеженные продукты британского высшего класса, составлявшие остальную часть сети двойных агентов Кембриджской пятерки?

Среди такого количества загадок выделяется одна вещь – которую многие нелиберальные левые на комфортном Западе упускают из виду, но ослепляюще очевидную для наших соседей в Восточной Европе. Коммунизм потерпел поражение.

Экономическая система, основанная на бюрократическом государственном планировании, не работала. Как не работала и политическая система, основанная на лжи и страхе, которые насаждала тайная полиция, и где принятие решений было безжалостно монополизировано Коммунистической партией.

Несмотря на все разговоры о братстве людей, любая попытка порабощенных народов, таких как Чехословакия и Венгрия, вернуть себе свободу, безжалостно подавлялась.

Но уже к тому времени, когда я был иностранным корреспондентом за «железным занавесом» в 1980-х, советская империя рушилась. Блейк ничего не понимал ни в этом, ни в лояльности Британии. Он утверждал, что никогда не предавал свою страну, потому что на самом деле он никогда не принадлежал ей.

Родившись в голландско-египетской семье, он прибыл в Великобританию только в 1943 году, и именно в этот момент его мать сменила фамилию с Бехар на более британскую фамилию Блейк.

Проработав клерком в голландском правительстве в изгнании, Блейк присоединился к Королевскому флоту и через год был принят на службу в MI6. Его отправили в Кембридж, чтобы выучить русский язык, а затем, в 1948 году, отправили в Сеул.

По иронии судьбы, когда он был захвачен коммунистическими силами во время Корейской войны, он перешел на другую сторону. Позже он сказал, что именно открытие того, как американские “летающие крепости” бомбили местные деревни, заставило его связать свою судьбу с Советским Союзом.

Хотя он и признавал, что несовершенные люди не могут построить идеальное общество, он настаивал на том, что оптимистичен в отношении того, что человечество «придет к мысли о том, что было бы лучше жить в коммунистическом обществе».

Если вспомнить бурлящий мир 1950-х годов, легко понять, почему Блейк, как и многие другие представители его поколения, соблазнился обещанием лучшего, более справедливого будущего и шансом найти баланс между властным империалистическим Западом. и миролюбивым Восточным блоком.

Однако после его освобождения [из плена] его работодатели из МИ-6 никогда не ставили под сомнение его лояльность и дали ему ценную работу в центре шпионской деятельности в Западном Берлине.

Он передал КГБ бесчисленное количество секретов,- от информации о существовании туннеля, прорытого в подконтрольную коммунистам восточную часть Берлина, который использовался для прослушивания секретных коммуникационных каналов с Москвой, до личностей сотен агентов. Об их дальнейшей судьбе можно только догадываться.

Бывший офицер советской военной разведки, сбежавший в Великобританию, рассказал, как его вступление в службу было связано с просмотром фильма о человеке, привязанном к носилкам, которого заживо сжигали в печи. Новобранцам сказали, что это цена предательства.

Некоторые считают, что это был Петр Попов, западный шпион, которого, как говорят, предал Блейк. Никакая такая варварская участь не ждала самого Блейка, когда его наконец поймали.

Как только он признался в своем предательстве британской секретной службе, он был избавлен от смертной казни – все еще действовавшей в Великобритании в 1961 году – вместо этого получил исключительно длительный срок тюремного заключения – 42 года.

Тем не менее, благодаря мелкому ирландскому преступнику Шону Бурку и двум левым активистам, Майклу Рэндлу и Пэту Поттлу, Блейк сбежал из якобы надежной тюрьмы Уормвуд Скрабс всего пять лет спустя. По официальной версии британской разведки, эксфильтрация Блейка была организована КГБ.

На самом деле побег был гораздо более позорным. Его побег из тюрьмы был дилетантским предприятием с разбитым окном и самодельной веревочной лестницей с перекладинами, сделанными из вязальных спиц.

После двух месяцев проведенных в укрытии на севере Лондона Блейк был контрабандой доставлен в Восточную Германию на автофургоне. Он сохранял свои марксистские убеждения до конца – и даже дальше. Даже после распада Советского Союза он оставался истинным верующим.

Хотя он признал, что несовершенные люди не могут построить идеальное общество, он настаивал на том, что он оптимистичен в отношении того, что человечество «придет к мысли о том, что было бы лучше жить в коммунистическом обществе».

Несмотря на все триумфы КГБ в шпионских войнах, коммунизм потерпел неудачу. Идеология Маркса, Энгельса и Ленина живет только в адских дырах, таких как Венесуэла и Северная Корея, – и в зловонных уголках западных академических кругов и в несоответствиях левой политики.

Даже когда мы вздрагиваем от мрака и страданий той мучительной эпохи, позвольте нам помнить одну вещь. Запад победил. В результате сотни миллионов людей живут свободно.

В этом великом состязании Джордж Блейк, циничный идеалист, решил помочь не той стороне. Мы должны радоваться его неудаче, оплакивать его жертвы и, прежде всего, отказываться представлять его в привлекательном виде.

Добавлено видео: https://youtu.be/W5x-3zMT3rM