Санду выразила готовность приехать в Россию

31.12.2020, 0:58, Новости дня

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать на переговоры в Москву, но прежде совершит визиты в Киев и Брюссель.

Санду сказала, что «готова поехать в Россию». По ее словам, у РФ и Молдавии «есть темы», остающиеся «в постоянной повестке». в частности, речь идет о вопросах «торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта». Санду заверила, что «открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений». Санду также сообщила, что в январе посетит с официальным визитом Киев, а затем отправится в Брюссель, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на TV8.

Отметим, что премьер Молдавии Ион Кику выразил готовность исполнять свои обязанности только до 31 декабря, а замену ему Санду так и не назначила, из-за чего новый год для страны может начаться без главы кабмина.

Напомним, Санду приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии. Она обратилась к нацменьшинствам Молдавии на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках. При Санду Молдавия вероятно станет постоянной союзницей Украины с четко выраженной антироссийской позицией. Проигравший выборы Додон заявил, что не намерен уходить из политики и продолжит в будущем работать над тем, чтобы защищать дружбу республики с Россией.