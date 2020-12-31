Сенат США отказался давать американцам деньги без расследования по выборам

31.12.2020, 0:58, Новости дня

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Увеличение выплат американцам в связи с коронавирусом до 2 тыс. долларов будут обсуждать в Сенате США только вместе с требованиями расследования нарушений на выборах и установления ответственности соцсетей, сообщил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

Макконнелл заявил, что Сенат не станет «разбивать по отдельности три вопроса, которые президент Трамп связал вместе, только потому, что демократы боятся решать два из них». По его словам, не стоит ждать, что Сенат примет быстрое решение отдельно по выплатам. Таким образом, Макконнелл фактически «похоронил» идею увеличения компансаций, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении компенсаций в рамках мер стимулирования экономики до 2 тыс. долларов.

Палата представителей США согласилась и проголосовала за увеличение прямых выплат. Однако в Сенате республиканцы заблокировали предложение демократов проголосовать по выплатам до рассмотрения вопроса о преодолении вето Трампа на оборонный бюджет. Трамп наложил вето, потребовав снять с технологических компаний защиту от исков. Трамп также требует расследовать предполагаемые нарушения на выборах президента.

В результате республиканцы одновременно поддерживают требования Трампа по выборам и соцсетям, но не выполняют его требование об увеличении прямых выплат. Демократы призывают выделить налогоплательщикам по 2 тыс. долларов без предварительных условий.