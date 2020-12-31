Глава Крыма пообещал вернуть воду жителям Симферополя и Ялты на Новый год

31.12.2020, 0:38, Разное

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Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал отменить на Новый год введенные ранее ограничения водоснабжения для жителей Симферополя и Ялты, а жителям Евпатории — вернуть горячую воду. Об этом он заявил на совещании по вопросам строительства.

«31 декабря и 1 января и в Симферополе, и в Ялте вода будет без ограничений. В Евпатории завтра – 31 декабря – должны дать горячую воду», — уточнил глава региона (цитата по ТАСС).

Ранее в руководстве Ялты утвердили график подачи воды в новогодние праздники, согласно которому вода будет подаваться непрерывно с 6.00 31 декабря до 22.00 1 января и с 6.00 6 января до 22.00 7 января, а в остальные дни согласно установленному графику с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.

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Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о том, что вопрос с обеспечением водой Севастополя практически закрыт, то по Крыму ситуация несколько сложнее. По его словам, специалисты ведут поиски дополнительных источников воды, при этом ставку делают на бурение, а вариант опреснения морской воды рассматривается, как самый крайний из-за его чрезмерной дороговизны.

Александр Егоров

– Симферополь