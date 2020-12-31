Мнение: Иностранное: значит лживое. О прекрасном сливе Навального западными СМИ

31.12.2020, 0:14, Разное

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Меня так забавляет, когда западные СМИ вписываются за всяких наших оппозиционеров – объективно не понимая, что это все играет строго против них. Прошли времена, когда молоденький Володя Познер под подушкой слушал радио "Свобода". Теперь с радио "Свобода" вылетают нахрен с волчьим билетом те, кто пошел против мнения Алеши Навального и его жены – потому что свобода слова, это когда все должны ходить строем и мечтать о прекрасной России будущего.

Если кто-то хочет меня убедить, что англиская БиБиСи, на которую ссылается мой любимый ньюсвру-ком беглого олигарха Гусинского, который говорят, все-таки разорился – странно у этих товарищей, как и у Чичваркина, дела на чужбине, пропадает талант – не врет, тому придеться как-то серьезно напрячься.

Да, паства Навального и не такое хавала, тут вообще нет проблем – она в другом, я уже писал об этом, и этому удивляются немецкие так сказать журналисты – в России у Лешки рейтинг делался за счет дебилов, дегенератов и других лиц, которым в СССР помогли бы бесплатно вылечиться, а сейчас у нас только вытрезвители возвращать стали.

Впрочем, это тоже не плохо, это хитрый план. Да, надо показывать, как говорил Путин – какие они моральные уроды. И еще, это из хороших новостей – моральные уроды что с "Эхо Москвы", что с БиБиСи, что еще из какого гадюшника – объективно не понимают, как они себя закапывают.

Так что после НГ ждите ролик и на эту тему! С Наступающим, товарищи!

Счастья вам.