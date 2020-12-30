Правительство Ирландии объявило локдаун

30.12.2020, 23:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

30 декабря в Ирландии ввели локдаун из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает RTE.

Премьер-министр страны Мишель Мартин заявил, что жесткие карантинные меры будут действовать минимум месяц.

До 11 января в Ирландии будут закрыты школы и все магазины, которые не продают жизненно важные товары. Решение правительства не распространяется на детские сады и ясли, отмечено в сообщении.

Ирландцам запретили во время локдауна ходить в гости и удаляться от дома более чем на 5 км. Со 2 января на свадьбах смогут присутствовать шесть гостей, а посетить похороны смогут не более 10 человек.

На время действия локдауна в Ирландии запретили выселять людей из арендованного жилья.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Ирландии на 30 декабря выявлено 90 157 случаев коронавирусной инфекции, умерло 2226 человек, выздоровело 23 364. Об этом свидетельствуют данные Американского университета Джонса Хопкинса.