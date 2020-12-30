Не такая – Личное мнение

30.12.2020, 23:14, Разное

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Признаюсь, что до вчерашнего дня вообще не подозревала о существовании Сати Казановой. Точнее, знала, что есть какая-то певичка, певшая в нулевых на корпоративах в Казахстане ногами, но не более того.

Мало ли ли их таких было?



Фото: Соцсети

Однако после просмотра на ускоренной перемотке её интервью, меня реально разобрал такой смех, что еле остановилась.

Что ж это жизнь с людьми-то делает!

Лицемерие, ханжество, глянцевая прилизанность — всем этим 38-летняя певица, которая выглядит на 45, пыталась убедить меня, что она не такая.

Какая — не такая? Не такая, как все.

«Я была так влюблена, что была готова стать его второй женой».

Спала с зятем Назарбаева и получила от него в подарок квартиру? Не такая. Группа летела на корпораты в Казахстан, чтобы этот зять смог её увидеть под благовидным для окружающих предлогом? Не такая. Одновременно, помимо семьи, имел ещё какую-то Гогу? Ну, бывает, но Сати не такая.

«Факт наличия семьи был для меня абсолютно неприкосновенным изначально. Я понимаю: модели по пьяни, тусовки – это одно, ерунда, но факт романа с другой женщиной ровно параллельно со мной – это было невозможным. Если бы я на это согласилась, я бы себя окончательно предала. Никогда не буду пятой сбоку. Разрыв был моим решением, потому что он сказал, что не может дать больше, чем дает сейчас. Мое женское достоинство никак не могло с этим согласиться. В этом нет чистоты, она разрушилась. Я искала любовь в отношениях. Но любовь не надо ни из кого выкачивать, она есть во мне».

Женское достоинство? Быть не пятой сбоку, а третьей? Чистота отношений в половой связи с женатым баем, у которого ноль не только внешности, но и харизмы?



Фото: Соцсети

Я искала любовь в отношениях — вот ведь странно, я-то думала, что любовь — это не про корпораты и подарочки.

Единственный искренний момент в интервью проскочил лишь когда Сати с мерзкой улыбочкой заявила, что группа Фабрика во время её связи с Кулибаевым хорошо так заработала денежек.

Вот тут даже не самый внимательный человек бы понял, как выглядит Сати, когда говорит правду.

А вообще, конечно, меня жутко смешат попытки вышедших в тираж представительниц гильдии поющих трусов оправдать себя. Йогой занимаются, гуру себе заведут — говорят, просветление с головой накрыло.

Нет, дорогие мои, накрыло вас не просветлением, а медным тазом — это когда ваши тела уже никому не нужны, заработать вы ими не можете, а жить как-то надо.

Все проститутки, а Сати искала любовь, да. Потому что не такая.