Сербия получила первый газ по «Турецкому потоку»

30.12.2020, 23:12, Новости дня

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Первые 140 тыс. кубометров газа поступили в Сербию по продолжению газопровода «Турецкий поток», сообщил директор национальной газовой компании «Србиягаз» Душан Баятович.

Баятович пояснил, что накануне прошли тесты системы, а в среду «пущены первые объемы газа» из соединительного газопровода с ГТС Болгарии, доказывающие, что «вся система работает». Как рассказал Баятович, «трубы наполнены газом, на входе из Болгарии давление около 40 бар, в подземном газохранилище Банатски-Двор в районе Господжинца около 35 бар». Ожидается, что через Сербию будет проходить 13,88 млрд кубометров газа. При этом цена на первые два квартала 2021 года снизится с 240 до 155 долларов. 1 января пройдет официальный запуск сербского продолжения газопровода, передает РИА «Новости».

В октябре 2020 года Вучич пообещал полностью завершить строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца 2020 года. Строительство сербского участка «Турецкого потока» стартовало в марте 2019 года. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории РФ до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем газ пойдет в Сербию и Венгрию. «Балканский поток» является продолжением газопровода «Турецкий поток» через территорию Болгарии.