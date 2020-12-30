В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

30.12.2020, 23:12, Новости дня

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За сутки в Москве умерли 73 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, всего в городе выявили 803203 случая COVID-19, 621292 вирус-положительных пациента выздоровели, общее число летальных исходов – 11209 (днем ранее умерли 72 пациента с положительным результатом теста на коронавирус).

Напомним, вход на Красную площадь в Москве в новогоднюю ночь решили ограничить. В столице при этом начали снимать ограничения для привитых от COVID. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.