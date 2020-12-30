Итоги года. Скандал года. Исключение из армян Маргариты Симоньян

30.12.2020, 23:11, Разное

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В этом году наше издание в очередной раз подводит итоги года. В этот раз мы решили не мучить вас множественными ссылками, а акцентировать внимания исключительно на главных событиях, произошедших в 2020 году.

Выбор победителя в этой номинации был огромен, но, опираясь исключительно но отклики читателей, мы решили, что скандалом года стала церемония исключения из армян Маргариты Симоньян.

Напоминаем, как это было…

В крупнейшем храме Армении – Кафедральном соборе святого Григория Просветителя началась церемония по лишению армянской национальности российской журналистки Маргариты Симоньян. Поводом для этого послужили её критические высказывания в адрес руководства Республики Армения, которое главный редактор телеканала RT обвинила в чрезмерном взаимодействии с Америкой и непризнании присоединения Крыма к России.

Церемонию проводит Католикос всех армян Гарегин II. Он запрещает Симоньян обращаться к богу на армянском языке и посещать храмы Армянской апостольской церкви в мире. В торжественном мероприятии принимают участие премьер-министр Никол Пашинян, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, другие члены правительства и депутаты парламента.

«Я не уверен, что Маргарита является армянкой и вообще владеет нашим прекрасным древним языком. Она родилась и жила в Краснодаре, а это не армянский город как, например, Армавир. Но мы закрываем на это глаза. Армянский народ – один из самых разделённых в мире, и, возможно, не все армяне за рубежом знают родной язык, но все они патриоты Армении, озера Севан, священной горы Арарат. Для примера могу назвать ответственную позицию американской актрисы Ким Кардашьян. В то же время Симоньян, эксплуатируя свою национальную принадлежность для продвижения по карьерной лестнице, позволяет себе некорректные высказывания в адрес народа Армении, который чётко высказал свою позицию на улицах Еревана. Нам не нужны такие представители нашей нации. Соединённые Штаты – наш стратегический партнёр, и мы не дадим провокаторам возможность нас поссорить», – сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Завершится церемония поздно вечером, когда из храма вынесут портрет журналистки и спустят его в реку Аракс.

Ранее азербайджанские депутаты предложили дать гражданство Маргарите Симоньян и сделать её почётным гражданином Сумгаита.