ГБР открыло производство в отношении главы Луганской ОГА Гайдая в связи с сентябрьскими пожарами

30.12.2020, 22:56, Новости дня

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Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство в отношении председателя Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая в связи с лесными пожарами в Луганской области, которые произошли осенью 2020 года. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на неназванные источники в Верховной Раде.

Уголовное производство, пишет агентство, открыто в связи с возможным препятствованием работе временной следственной комиссии Верховной Рады, созданной в начале месяца.

“29 декабря в территориальное управление ГБР, расположенное в Краматорске, поступило депутатское обращение о возможных неправомерных действиях руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации, предусмотренных ч. 2 ст. 351 УК Украины (невыполнение должностным лицом законных требований временной следственной комиссии)”, – говорится в выписке из Единого реестра досудебных расследований, которое цитирует УНН.

Заявление о правонарушении подал нардеп от группы “Довіра” Сергей Вельможный.

В течение сентября – октября в Луганской области произошло несколько лесных пожаров. Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары были зафиксированы в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка. Жителей ряда сел эвакуировали. По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, “пройденная” огнем, составляет более 20 тыс. га.

Во время осенних пожаров в Луганской области погибло 11 человек, еще 18 (в том числе трое спасателей) пострадали, 150 человек эвакуировали.

В Офисе генпрокурора сообщали, что следствие проверяет четыре основные версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.