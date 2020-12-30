В Украине приватизируют четыре тюрьмы и начнут строить новые СИЗО – Малюська

В 2020 году в Украине впервые появились платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах, это позволило убрать коррупцию при распределении лучших камер. Об этом 30 декабря в Facebook написал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его информации, деньги, полученные от платных камер, а это 2 млн грн, министерство потратило на ремонт бесплатных камер и создание надлежащих условий для заключенных.

“Существенно уменьшили сеть тюрем. “Под нож” пошли 12 учреждений с худшими, по сравнению с аналогами, условиями содержания. Это позволило нам уменьшить количество сотрудников и немного повысить заработные платы тем, кто остался. Начали проектирование новой тюремной инфраструктуры: новых следственных изоляторов во Львове и под Киевом“, – отметил Малюська.

Среди неудач 2019 года он назвал то, что министерство не смогло перейти к приватизации тюрем.

“Помешали многочисленные бюрократические препятствия. Но в конце концов с утверждением государственного бюджета на 2021 год появился свет в конце туннеля: его нормами предусмотрено, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% – в спецфонд и, соответственно, на новое строительство, 30% – в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает возможность продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации”, – уточнил министр.

По его словам, в 2021 году будут приватизированы минимум четыре тюрьмы, начнется строительство новых следственных изоляторов, будут приняты законы, “которые полностью изменят систему уголовных наказаний”.

В Украине функционирует 182 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов.