 

В Украине приватизируют четыре тюрьмы и начнут строить новые СИЗО – Малюська

30.12.2020, 22:56, Новости дня
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В 2020 году в Украине впервые появились платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах, это позволило убрать коррупцию при распределении лучших камер. Об этом 30 декабря в Facebook написал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его информации, деньги, полученные от платных камер, а это 2 млн грн, министерство потратило на ремонт бесплатных камер и создание надлежащих условий для заключенных.

“Существенно уменьшили сеть тюрем. “Под нож” пошли 12 учреждений с худшими, по сравнению с аналогами, условиями содержания. Это позволило нам уменьшить количество сотрудников и немного повысить заработные платы тем, кто остался. Начали проектирование новой тюремной инфраструктуры: новых следственных изоляторов во Львове и под Киевом“, – отметил Малюська.

Среди неудач 2019 года он назвал то, что министерство не смогло перейти к приватизации тюрем.

“Помешали многочисленные бюрократические препятствия. Но в конце концов с утверждением государственного бюджета на 2021 год появился свет в конце туннеля: его нормами предусмотрено, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% – в спецфонд и, соответственно, на новое строительство, 30% – в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает возможность продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации”, – уточнил министр.

По его словам, в 2021 году будут приватизированы минимум четыре тюрьмы, начнется строительство новых следственных изоляторов, будут приняты законы, “которые полностью изменят систему уголовных наказаний”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1324374904609895&id=100011121947008

В Украине функционирует 182 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов.

В ноябре 2019 года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также на повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений.

Комментируя запуск первого этапа сокращения тюрем, министр подчеркнул, что Минюст не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

Пилотный проект по открытию платных камер стартовал в Украине весной. Наибольшую сумму заработал Киевский следственный изолятор. Об этом Малюська сообщил 5 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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