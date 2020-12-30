 

Суд не избрал меру пресечения Микитасю

30.12.2020, 22:56, Новости дня
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Шевченковский районный суд Киева на заседании, которое состоялось 30 декабря, не избрал меру пресечения бывшему главае строительной компании “Укрбуд”, экс-нардепу Максиму Микитасю. Об этом пишет “Интерфакс-Украина”.

Адвокаты Микитася заявили девять ходатайств об истребовании материалов и документов по делу, ни одно из них суд не удовлетворил. После этого защита попросила перерыв для подготовки письменного заявления об отводе следственному судье.

Для принятия решения по заявленному отводу в судебном заседании был объявлен перерыв. Отвод следственному судье будет рассмотрен 31 декабря ориентировочно в 9.00, отмечает информагентство.

Утром 29 декабря в доме Микитася прошел обыск, писал главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов. Позже тем же днем полиция сообщила ему о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой “спецоперации чувствуется почерк Татарова”, заместителя главы Офиса президента Украины.

Все это случилось после того, как Микитась пошел на сделку со следствием и начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик “Укрбуд” заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татаров ранее работал в “Укрбуді”. Его подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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