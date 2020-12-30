В Перу число инфицирований коронавирусом превысило 1 млн

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30.12.2020, 22:56, Новости дня
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В Перу количество инфицирований коронавирусом превысило отметку в 1 млн. Об этом 30 декабря информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего в стране зарегистрировано 1,008 млн случаев COVID-19, из них 1,2 тыс. – за последние сутки.

За последние 24 часа в стране скончался 51 пациент с COVID-19, общее число смертей достигло 37 525.

Перу стало 19-й страной, где число случаев инфицирования коронавирусом превысило 1 млн.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, на 30 декабря в мире зарегистрировано 82,4 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончалось почти 1,8 млн пациентов с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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