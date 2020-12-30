Власти Москвы закроют Красную площадь в новогоднюю ночь

30.12.2020, 22:54, Разное

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С 18:00 31 декабря вход на Красную площадь в Москве будет ограничен. Об этом сообщили в столичной полиции.

ГУМ-каток, который находится на Красной площади, будет работать до 19:00. В столичном департаменте региональной безопасности во время разговора с «Интерфаксом» напомнили, что культурно-массовые мероприятия во время новогодних праздников отменены, и попросили горожан воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что зимние каникулы для школьников и учащихся колледжей продлятся до 17 января из-за пандемии. При этом привившиеся от коронавируса москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане с хроническими заболеваниями смогут вновь бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Москва занимает первое место среди российских регионов по числу заразившихся COVID-19. За последние сутки в столице зафиксировали 5 105 новых случаев коронавирусной инфекции.