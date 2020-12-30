Учёные пришли к выводу, что Санта-Клаус был монголом

30.12.2020, 22:51, Разное

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Археологи обнаружили в Монголии один из древнейших портретов Cанта-Клауса, который расходится с наиболее известными его изображениями. Оказалось, что новогодний чародей был монголом-урянхайцом, а образ Санты как мужчины европеоидной был сформирован в Средневековье.

«Все сходятся во мнении, что Санта-Клаус существовал и жил в Арктике. Из этого становится очевидным, что это не белый мужчина, ведь человек европеоидной расы не адаптирован для жизни в таких холодах. Скорее это был представитель монголоидной расы так как они приспособлены для жизни в низких температурах и наши предположения подтвердились. Мы обнаружили свидетельства о том, что Санта-Клаус был урянхайцом. К несчасью Санта-Клаус не женщина, как мы ранее предполагали. На основании этого, мы требуем чтобы «белый Санта» был признан расистским образом и больше не использовался ни в одной стране мира», — заявила археологица и по совместительству активистка BLM Ника Вочич. П

Про Деда Мороза пока ничего не известно. Ученые сходятся во мнении, что он был удмуртом.