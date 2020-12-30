 

Мнение: Переброска российских войск в Айн-Исса

30.12.2020, 22:36, Разное
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Российские и сирийские военные в Айн-Исса. Турки стоят к северу от города.

Россия сейчас разворачивает дополнительные силы в районе города.
Курды отрицают договоренности с Дамаском https://anfenglishmobile.com/ecology/commander-denies-claims-of-an-agreement-with-russia-on-ain-issa-48961, но уже фактически реализуется договоренность о создании дополнительных сирийских и российских наблюдательных пунктов вокруг города.
Турки продолжают обстреливать позиции курдов к северу от Айн-Исса, но к масштабным наступательным действия не переходят.

Работа турецкой артиллерии.

Как и ранее, основной смысл происходящего, передача Айн-Исса под контроль Асаду, где "друг Реджеп" выступает в роли плохого полицейского, а России в роли хорошего. Курды пока упорствуют, делая вид, что не знают, чем это обычно заканчивается. Лучше всего об этом могут рассказать афринские курды.

Источник: Colonel Cassad



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