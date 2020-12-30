Не пущу! – Личное мнение

30.12.2020, 22:20, Разное

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Фотограф Дмитрий Исхаков пока никак не оправдался за своё решение, что запретил своей бывшей жене Полине Гагариной вывезти детей после Нового года на каникулы в Занзибар.

Отработав на корпоратах, упахавшись, Полина планировала смотаться с детишками к морю в тепло. Бывший муж оказался против.

По действующему законодательству, отец и в самом деле имеет такую возможность. Сам сидит валенком, а жена решила среди зимы — к морю?

Хрен вот тебе, дорогушенька! Не пущу!

С подобной проблемой сталкиваются многие разведёнки. Она — как рыба об лёд. И на работе, и дома, а ещё нужно испоганить себе выходные встречей с воскресным вахлаком, который почему-то считает себя папой.

Ему, видите ли, с детьми прижало увидеться.

При этом, алиментов от него — ну, на трусы и 1 учебник хватит, да и то — в лучшем случае. Чаще всего женщина и зарабатывает намного больше, как та же Полинка, и тянет детей на себе.

Попробуй, поживи жизнью матери! Представить страшно. Помимо своей работы, у неё полноценная работа с детьми: в школу проводи, на секцио отвези, в кружок сходи, уроки проверь, накорми всех и спать уложи.

Отец же живёт полноценной жизнью. Лежит себе на диване да проституток изредка, когда накопит пару тысяч, потрахивает. И с неимоверно важным видом запрещает женщине иметь не то что личную жизнь, а элементарно отдохнуть с детьми на море!

По исправленному недавно закону, женщина может, конечно, опротестовать запрет на вывоз. 31 декабря, ага, когда вылет — уже 2-го января.

Чем руководствуется г-н Исхаков, лично мне совершенно понятно — даже после развода Полина не имеет права на личную жизнь. Экая же ты дрянь, рассуждает такой индивид, нашла нового мужика? Во-о-от я вам сейчас испорчу весь отдых, никуда вы не полетите! Ну, а то, что мужик ущемляет право ребёнка на море, его вообще не волнует. Вот так папочка!

Но что непонятно мне, так то, какими доводами руководствуются депутаты, когда всё никак не хотят отменить право бывших мужей на запрет выезда детей за границу с родной матерью? Нет, ну серьёзно, чем именно? Может, мы и так загнанную материнством бабу розгами сечь начнём?

Как вы относитесь к отмене права отца на запрет вывоза зарубеж детей с матерью?