Мнение: «Дом-2» погубили неудачницы?

30.12.2020, 22:18, Разное

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На российском ТВ закончилась целая эпоха – в среду зрителям был показан последний выпуск «Дома-2». Официальная причина закрытия телепроекта – его низкие аудиторные показатели и убыточность. Есть несколько причин, почему продержавшееся 17 лет в эфире реалити-шоу потеряло зрительский интерес.

Глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров в среду подтвердил, что проект «Дом-2» закрывается из-за нерентабельности, поскольку в последние два года серьезно потерял аудиторию. Попытки изменения формата, по его словам, не смогли вернуть высокие рейтинги. Жаров посетовал, что «проект достаточно дорогой, и он начал приносить убытки» телеканалу ТНТ, который относится к холдингу. Жаров подчеркнул, что отказаться от реалити-шоу, которое на пике своего развития было «предельно популярным», решил сам ТНТ, а руководство «Газпром-медиа холдинга» лишь поддержало решение. Выступление Жарова прозвучало накануне последнего выпуска «Дома-2» – большой двухчасовой финал шоу был запланирован на вечер среды.

Телеведущая Ксения Бородина, которой удалось продержаться на проекте от первого до последнего выпуска, в финале не смогла скрыть слез, объявляя: «Это огромная машина, которая сделала столько всего хорошего. Мы создали огромное количество пар. Люди любят друг друга, мы дали им огромный опыт. Я люблю тебя, «Дом-2»!» А певица Ольга Бузова, ставшая, как и Бородина, звездой благодаря этому шоу, исполнила песню «Танцуй под Бузову».

Напомним, ТНТ объявил, что закрывает проект, еще в середине декабря. Самый первый выпуск шоу появился в эфире в 2003 году. «Дом-2» стал самым продолжительным в мире ежедневным реалити-шоу о том, «как построить любовь», и одним из самых резонансных на российском телевидении. За время существования реалити-шоу на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих и участниц шоу – Ксения Собчак, Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

Блогер Максим Кононенко считает, что «Дом-2» – это слишком старомодная передача для молодежи, ее смотрели в основном люди среднего и старшего возраста. «В этом и есть главное противоречие. «Дом-2» оказался рассчитан не на ту аудиторию, которая его на самом деле смотрела все эти годы. Вот почему шоу в итоге стало нерентабельным», – считает Кононенко. «2020 год оказался переломным для «Дома-2». В этом году мы наблюдали, как молодежь перетекает на форматы вроде стримов или Tik-Tok. Возможно, поэтому у «Дома-2» по итогам года результаты по посещаемости оказались совсем плохи», – говорит он. Но блогер не исключает, что «Дом-2» вернется в другом формате и под другим названием. «На реалити-шоу всегда будет спрос у определенной части аудитории.

«Дом-2» в этом плане – как мыльная опера. Только вместо бразильских и мексиканских персонажей, там – россияне,

живые люди, а не актеры. К тому же подобных реалити-шоу осталось куда меньше, чем было», – говорит Кононенко.

Телевизионный критик Александр Мельман тоже считает, что «Дом-2» нельзя назвать умирающим проектом. «Проект просто изжил себя на канале ТНТ. Там работают люди с несколько иной философией. Это просто иное видение», – говорит он. По мнению Мельмана, на ТНТ теперь делают ставку на стендап-шоу и сериалы. «Сериалы – это то самое качество, которое и дает репутацию. Помимо прочего, там идет конкурентная борьба с СТС за аудиторию в возрасте 18-45 лет».

По мнению критика, «Дом-2» постепенно стал для ТНТ балластом. «И надо уважать руководство ТНТ за то, что оно решилось избавиться от балласта», – говорит эксперт. «Дом-2» устарел для ТНТ – но не для каналов вроде «Ю», говорит Мельман. По словам эксперта, на маленьких каналах вроде «Ю» закрытое было шоу как раз и может появиться вновь.

В 2015 году медиа-исследовательская компания Mediascope выявила портрет аудитории «Дома-2». Как отмечал РБК, выводы исследования разрушали расхожее представление о том, что шоу о том, «как построить любовь», смотрела молодежь. Выяснилось, что 70% аудитории – зрелые женщины, из которых каждая восьмая оказалась домохозяйкой. Возраст ядра аудитории – от 25 до 44 лет, абсолютное большинство в котором составляли опять же женщины. Мужчин среди зрителей «Дома-2» оказалось меньше 3%, отмечали социологи. Из юной аудитории любопытство к этому реалити-шоу проявляли только школьницы 13-14 лет, но по мере их взросления интерес быстро падал. Общая черта ядра аудитории – личная и социальная неудовлетворенность, отмечала Mediascope. 38% всех поклонников шоу были безработными или же получали доход ниже среднего, а в личной жизни испытывали дискомфорт.

Одной из причин закрытия «Дома-2» стало неутешительное финансовое положение в «Газпром-медиа», заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Медиа давно оказались в тяжелом положении, а в этом году – особенно. В «Газпром-медиа» недавно сменилась команда. Проводится аудит, все убыточные проекты закрывают», – поясняет он.

Однако главная причина в другом, считает социолог. «Так называемые треш-стримы набирают все большую популярность в Сети. Это яркий пример того, что потребитель морально так и не вырос. «Дом-2», несмотря на все свои скандалы и драки, все равно проиграл треш-стримам и тому подобным вещам», – сказал Федоров. «Падение интереса к «Дому-2» вовсе не означает, что аудитория подобных шоу морально оздоровилась, просто в Сети появилось много контента, чье содержание бьет по нравственным основам куда сильнее», – посетовал он.

Социолог напомнил, что ролики со сценами насилия, с употреблением нецензурной брани быстро распространяются по соцсетям, остающимся по сути вне правового поля. Противники регулировки интернета российским государством утверждают, что сети – это «пространство свободы», говорит он. Но поскольку соцсети играют все большую роль в жизни россиян, усилия государства по контролю за ними неизбежно будут нарастать, считает директор ВЦИОМ.

Первый выпуск «Дома-2» вышел в 2003 году, напомнил эксперт. «Прошло 17 лет. Это реалити-шоу продержалось на телевидении куда дольше, чем многие другие программы. Оно выдержало много испытаний, включая и падение рейтинга», – говорит Федоров. «Очередной грязный скандал на шоу обычно вызывал в обществе большой резонанс. Мы проводили на этот счет опросы. Но по их итогам выяснялось, что особого раздражения «Домом-2» опрошенные не высказывали. Народ относился так: «Пусть себе развлекаются», – рассказывает директор ВЦИОМ.

Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. В начале декабря российская блогосфера была шокирована трансляцией, которую стример Станислав Решетникова (Reeflay) вел из своего дома в подмосковном Раменском. Рядом с блогером, фактически в прямом эфире, умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Вскоре Решетников был арестован. После этого призывы закрыть «Дом-2» усилились. Так, продюсер Максим Фадеев заявил, что «этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери».

Впрочем, телеведущий Андрей Малахов сомневается в том, что «Дом-2» могут окончательно закрыть. В среду он выступил с прогнозом о том, что вскоре в эфире появится «Дом-3» или похожая передача, а заявления о «закрытии» – всего лишь пиар-ход, призванный поднять рейтинг шоу. «Продукт, который приносит главные цифры… Я не знаю подробности, но были «Дом», «Дом-2» и естественно будет «Дом-3». Это дополнительная реклама, сбор средств», – цитирует Малахова телеканал ТВЦ. Он вообще не верит в то, что рейтинг шоу мог слишком резко снизиться. «Это не рейтинг, что-то еще. Может, кто-то увидел свою жену, которая пошла на «Дом-2» – и закрыли», – пошутил Малахов.

После объявления об отмене шоу в прессе появились сообщения о том, что проект восстановится на другом канале и в другом формате. Так сообщалось, что «Дом-2» может стать проектом одного из онлайн-кинотеатров или «СТС Медиа».