 

Руководитель Спецсвязи ФСО Белановский назначен замглавы Минцифры

30.12.2020, 22:18, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Белановского, возглавлявшего Службу специальной связи и информации ФСО, заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Белановский стал девятым заместителем главы Минцифры Максута Шадаева, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, Министерство цифрового развития было преобразовано из Минкомсвязи в 2018 году. Первым главой Минцифры стал Константин Носков. С января 2020 года ведомство возглавил Шадаев. 



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