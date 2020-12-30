Захарова объяснила роль СМИ в американской русофобии

30.12.2020, 22:18, Новости дня

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Русофобия в США является одним из основных факторов внутриполитической борьбы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщила Захарова, «это один из ключевых внутриполитических факторов, факторов электорального цикла, избирательных кампаний – все, что связано с Россией». При этом американские СМИ играют одну из ведущих ролей «в нагнетании антироссийских настроений». «Может быть, даже не столько нагнетании, сколько раздувании их», – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

По мнению Захаровой, рядовые американцы не могли бы понять, почему должны считать Россию угрозой, поэтому СМИ пришлось «придумывать всякие истории». Так, «тема химического оружия получила свое место в этой информационной кампании». Как сообщила Захарова, «это вообще абсурд полный».

Россия, если «говорить действительно на будущее», не ждет «какого-то кардинального позитивного изменения в двусторонних отношениях» после прихода администрации Джозефа Байдена, «нужно смотреть на конкретные шаги, которая должна эта новая администрация предпринять». Сейчас, по словам Захаровой, «даже внутри американского политического истеблишмента» точно не знают, кто будет отвечать за каждое направление внешней политики.

Захарова отметила, что до голосования коллегии выборщиков в середине декабря был открыт вопрос насчет новой администрации Белого дома. Как сообщила дипломат, «процедуру, после которой был вынесен вердикт относительно того, кто будет следующим президентом», провели «буквально две недели назад», передает ТАСС.

«О каких контактах «по периметру», кроме поздравительных телеграмм и открыток, мы говорим? Сейчас это полностью их внутренняя повестка, они эти вопросы пока решают внутри себя», – сообщила Захарова.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. При этом Дональд Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы.