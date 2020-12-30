Латвийский певец Интарс Бусулис поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

30.12.2020, 22:04, Разное

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Пандемия коронавируса, которая пришлась на 2020 год, повлекла за собой массу ограничений. Одной из мер борьбы с распространением инфекции стало частичное прекращение авиасообщений между странами.

Из-за этого многие иностранные артисты, которые с удовольствием прилетали в Россию, чтобы выступить перед поклонниками, вынуждены оставаться на родине. Однако певец Интарс Бусулис, который покорил публику выступлениями в шоу “Голос”, смог покинуть Латвию, чтобы поздравить с Новым годом коллег и фанатов.

Встретившись с корреспондентом “Дни.ру” на фестивале “Песня года”, артист не смог не записать видео для читателей. “Хочу пожелать, чтобы у вас был очень счастливым Новый год; чтобы вы были здоровы; чтобы не хворали; чтобы не было ничего, что мешало жить. Конечно, желаю вам любви, веры и много света. Будьте счастливы!”, – сказал

Интарс Бусулис

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