 

Латвийский певец Интарс Бусулис поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

30.12.2020, 22:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пандемия коронавируса, которая пришлась на 2020 год, повлекла за собой массу ограничений. Одной из мер борьбы с распространением инфекции стало частичное прекращение авиасообщений между странами.

Из-за этого многие иностранные артисты, которые с удовольствием прилетали в Россию, чтобы выступить перед поклонниками, вынуждены оставаться на родине. Однако певец Интарс Бусулис, который покорил публику выступлениями в шоу “Голос”, смог покинуть Латвию, чтобы поздравить с Новым годом коллег и фанатов.

Встретившись с корреспондентом “Дни.ру” на фестивале “Песня года”, артист не смог не записать видео для читателей. “Хочу пожелать, чтобы у вас был очень счастливым Новый год; чтобы вы были здоровы; чтобы не хворали; чтобы не было ничего, что мешало жить. Конечно, желаю вам любви, веры и много света. Будьте счастливы!”, – сказал
Интарс Бусулис
.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Тихановская заявила о начале “мирной революции” в Белоруссии

24.09 / Мнение: Ряженые совсем озверели И куда смотрит Роспотребнадзор?

16.08 / Лукашенко увидел угрозу для России в мирных белорусских протестах

11.12 / Мнение: Почему наши вузы так трогательно привязаны к Микрософту

06.07 / Во Франции полицейских уволили за расистские высказывания

21.11 / Последний великий шаман

27.06 / В Омске председательница УИК выиграла квартиру в лотерее на своем избирательном участке

23.07 / Стало известно количество страдающих от ожирения россиян

26.12 / В Китае запретили публиковать в соцсетях хвалебные посты о чиновниках

06.08 / Цеков: За фабрикацию антироссийских вбросов СМИ нужно закрывать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска