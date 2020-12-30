 

В Киеве облили краской памятник воинам АТО/ООС

30.12.2020, 22:02, Новости дня
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В ночь на 30 декабря в Шевченковском районе Киева облили зеленой краской памятник воинам АТО/ООС недалеко от станции метро “Берестейская”. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

“Минветеранов осуждает преступления против символов борьбы украинцев за независимость и территориальную целостность, гражданские права и европейское будущее. Каждый случай надругательства над местами памяти должен быть расследован и наказан по закону”, – отметили в сообщении.

В министерстве напомнили, что в Украине с 2019 года установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников, созданных в память защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

На сайте столичной полиции информация о происшествии отсутствует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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