 

В Монголии сообщили о первой смерти от COVID-19

30.12.2020, 22:02, Новости дня
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30 декабря в Монголии уведомили о первой смерти инфицированного коронавирусом. Об этом со ссылкой на Минздрав Монголии проинформировало агентство Xinhuanet.

76-летняя женщина умерла в районной больнице общего профиля в столице страны Улан-Баторе.

Помимо COVID-19, у скончавшейся были респираторная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, сахарный диабет и хронический гепатит С.

По состоянию на 30 декабря в Монголии официально подтвердили 1195 случаев коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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