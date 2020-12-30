Мнение: День рождения СССР

30.12.2020, 21:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

День рождения СССР

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик.

И через 29 лет после его уничтожения капиталисты всего мира продолжают бороться с памятью о величайшем на планете пролетарском государстве. Цель этой ожесточенной борьбы сегодня – умы трудящихся.

Ни одно другое государство в истории не удостаивалось таких масштабных потоков лжи и клеветы, как Советский Союз. Денно и нощно пропагандисты правящего класса очерняют СССР, преуменьшают или обесценивают его достижения, демонизируют советских руководителей и партию большевиков. И чем больше олигархи грабят жителей какой-либо из бывших советских республик, тем более яростна в этой стране антисоветская пропаганда.

Почему столько внимания уделяется Советскому Союзу, если он "был нежизнеспособен"? СССР – опасный прецедент для господствующего класса. Впервые в истории капиталисты потерпели столь сокрушительное поражение от класса, который должен был безропотно на них работать. Впервые рядовые труженики доказали, что способны обойтись без капиталистических "хозяев жизни".

Уже через 20 лет после революции отсталая аграрная страна стала второй индустриальной державой планеты. Через 30 с небольшим лет, выдержав натиск фашистской Германии, за которой стояли промышленность и ресурсы континентальной Европы, Советский Союз стал ядерной сверхдержавой, а через 40 лет – первой космической державой.

Буржуазия постсоветского пространства беспокоится за свои богатства, нажитые "непосильным трудом" в результате реставрации капитализма и приватизации советской госсобственности. Буржуазия зарубежная не хочет терять прибыли, которые она здесь получает, не желают зарубежные капиталисты, чтобы пролетариат в их странах адекватно понимал и оценивал советский опыт. Неровен час, возьмёт да повторит.

Вот почему не умолкает эта антисоветская шарманка по всему свету. Даже прекратив своё существование, Советский Союз продолжает сражаться на идеологическом поле классовой борьбы.

https://m.vk.com/wall-107673211_39763 – цинк

С праздником, товарищи!