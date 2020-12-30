“Недоумение и большой вопрос”: Анфиса Чехова рассказала о неприятной для неё ситуации на ТВ

30.12.2020, 21:40, Разное

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Популярная ведущая и актриса Анфиса Чехова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками эмоциями по поводу неприятной для неё недавней ситуации, произошедшей на телевидении. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Как объяснила ведущая, не так давно с ней связались представители одного из телеканалов, которые предложили ей работу ведущей и даже попросили снять несколько проб. Однако спустя некоторое время Анфисе Чеховой сообщили, что её участие в проекте откладывается на январь, причем объяснения сотрудников ТВ были весьма туманными. В итоге, после небольшого расследования, красавица выяснила, что на роль ведущей на упомянутом канале, которая была предложена ей, уже активно проходит пробы совсем другая претендентка. При этом, как упомянула телезвезда, новая потенциальная сотрудница произвела на неё весьма хорошее впечатление, однако от такого неожиданного обмана на душе остался неприятный осадок. “На ТВ я работаю с 1996 года! Так долго не живут. И миллион раз слышала все эти истории, и миллион раз не понимала, почему так сложно сказать правду!” – эмоционально резюмировала хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что большинство фолловеров однозначно поддержало мнение актрисы. Как заявили подписчики, в подобной ситуации представителям телеканала необходимо было воздержаться от ложных отговорок и сказать Чеховой правду с самого начала. Впрочем, кое-кто из поклонников ведущей отметил, что такое неоднозначное поведение сотрудников ТВ все же можно оправдать, поскольку, вполне вероятно, они планируют пригласить их любимицу в другой, не менее привлекательный проект.