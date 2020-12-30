Мнение: 90-е вернулись?

30.12.2020, 21:34, Разное

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Лихие 90-е потому и были лихими, что в стране сложилась такая ситуация, когда правоохранительные органы и суды оказались в атрофированном состоянии, а в городах и весях расплодились банды беспредельщиков.

Зарождающееся предпринимательство и простые люди были вынуждены обращаться к одним бандюкам, чтобы защититься от других отморозков.

Бизнес-споры частенько решались при помощи кулаков, арматуры или стрелкового оружия. Во всех российских городах на кладбищах – целые аллеи могил молодых людей, погибших в криминальных разборках, в основе которых были именно экономические вопросы.

В начале 2000-х произошло усиление силовиков, начала набирать авторитет судебная система, крупный бизнес обзавелся охранными предприятиями. Решать проблемы на стрелках или при помощи киллеров стало экономически невыгодно. Стали входить в привычку обращения в правоохранительные органы и суды.

Но лет десять назад ситуация снова стала меняться. Искать защиту в прокуратуре или полиции, а правду в судах стало все труднее. Возможно, потому что в прокуратуре, полиции и судах появилось очень много сотрудников с менталитетом бандитов 90-х.

Правоохранительные органы и суды снова перестали быть местом, где можно надеяться найти справедливость и защиту от произвола.

Уже пять лет пристально наблюдаю за противостоянием бизнесмена из Нового Уренгоя Олега Ситникова с ямальскими силовиками, олицетворением которых стал экс-прокурор ЯНАО Александр Герасименко.

Уже второй десяток лет (из которых, повторюсь, пять прошли у меня на глазах) Ситников отбивается от атак на свой бизнес. Чего только не пережил основатель «Корпорации "Роснефтегаз"» , который 43 года, с первого промысла, работает в Новом Уренгое, из них 33 года – в бизнес. Сотни проверок, несколько покушений, а сейчас столкнулся с рейдерской атакой на свое детише.

Максим Ветюгов – сын бывшего прокурора Ямала Николая Ветюгова – по документам сперва вошел в учредители корпорации «Роснефтегаз», а потом выдавил оттуда Ситникова. Что интересно, давным-давно, еще в 2005 году отец Ветюгова, в то время прокурор Ямала, де-факто спас преступников, которых разоблачили, отловили и которым предъявили обвинение в покушение на Ситникова. Ветюгов-старший, который был государственным обвинителем в суде, во время судебного процесса отказался поддерживать обвинение…

А что сегодня правоохранительные органы и суды? Ничего. Складывается впечатление, что люди в погонах тоже в доле. Правоохранительные органы цинично отфутболивают Ситникова, откровенно волынят с возбуждением уголовного дела против рейдеров. А чтобы он не мешал рейдерам, его самого хотят посадить….

В общем, похоже, что произошло самое настоящее возвращение «лихих 90-х». Только место отморозков с битами и обрезами заняли отморозки в погонах с ксивами и табельным оружием.