Мнение: Тяжёлое судостроение в России, три экономические империи и удар по британству

30.12.2020, 21:30, Разное

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1. Очередное крупное достижение из числа тех, коими оказался столь богат конец этого тягучего года: Россия научилась строить гражданские крупнотоннажные суда. Фактически мы создали новую важную судостроительную подотрасль. Коллега genby пишет:

https://genby.livejournal.com/883323.html

Российская верфь Звезда спустила на воду первый танкер типа “Афрамакс” «Владимир Мономах». Афра – это не Африка, а AFRA (Average Freight Rate Assessment) “оценка средней фрахтовой ставки”. Это первый экземпляр крупнотоннажного судна, сделанного в России. “Крупнотоннажное” означает дедвейт (полную грузоподъемность) от 25 тыс. тонн. К примеру, самый большой ледокол в мире “Арктика”, имеет дедвейт всего 7 тыс. тонн. Ранее крупнотоннажных судов в России не строили.

Судостроительный завод ещё строится. Закончена только первая очередь завода. Окончание второй очереди завода запланировано на 2024 год. <…> Готовится сухой док – ключевой элемент второй очереди завода, крупнейшее в стране гидротехническое сооружение размерами 485×114 м. Уже построенные цеха дали возможность не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке ряда судов. Первый танкер уже сдан, ещё 5 танкеров заложены. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет 39 судов, с учетом опционов – 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. <…>

Другое дело, в учебе нам ещё надо научится делать крупнотоннажные суда. В данной партии с Южной Кореей мы будем сотрудничать до постройки 10 танкера, иностранная доля каждый раз будет уменьшаться. Последние 2 танкера в партии, это полная локализация. А там и вторая очередь завода поспеет.

В середине 2020, ССК «Звезда» стал единственной российской верфью, которая получила международную лицензию, позволяющую строить СПГ-газовозы с мембранной системой хранения. Начало строительства первого российского газовоза запланировано на конец 2020 года. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

Предполагается, что на “Звезде” будут построены 200 плавсредств. Самые технологически сложные и абсолютно неосвоенные другими нашими верфями виды морской техники. Это истоки новой отрасли промышленности — тяжелого судостроения, которого раньше в России не было.

2. Западные эксперты утверждают, что Россия станет частью китайской экономической империи:

https://lenta.ru/news/2020/12/23/place/

Эксперты назвали место России в мире «трех экономических империй». Аналитики видят Россию в китайском блоке, такой вывод содержится в докладе гонконгской инвестиционно-консалтинговой компании Gavekal Research, передает РБК.

В докладе утверждается, что события 2020 года укоренили тренд на формирование в мире трех сильнейших экономических зон — европейской, американской и китайской. При этом в настоящее время политические противоречия приводят к фрагментации мировой экономики.

«Цепочки стоимости больше не будут простираться по всему миру. Мир разобьется на три отдельные экономические зоны, в каждой из которых будет своя валюта (доллар, евро или юань), свой финансовый центр (Нью-Йорк, Лондон или Гонконг) и рынок облигаций, а также собственные цепочки поставок», — отмечается в документе. По мнению аналитиков, в «американскую империю» помимо США войдут Великобритания и Австралия. В состав «европейской» попадут государства Западной Европы, в состав «китайской» — азиатские страны и, возможно, некоторые государства Восточной Европы, включая Россию.

Также эксперты обозначили одну из главных проблем «китайской империи» — стареющее население. Экономист из Университета Кореи Ли Жонг-Ва отметил, что если в 2015 году доля граждан старше 65 лет в азиатских странах составляла 7,8 процента, то к 2040 году она вырастет до 16 процентов.

Автор аналитической записки Gavekal Луи Гейв рассказал, что у России и Китая есть весомые причины для укрепления союзничества и действий в рамках единого блока. «Империи можно поделить на два вида — империи, господствующие на воде, например Великобритания в XIX веке, и империи, господствующие в основном на суше, как СССР в XX веке. Китай вряд ли сможет доминировать на воде, а поэтому пытается расширить свое влияние в Евразии, а для этого нет других вариантов, кроме как добиться сделки с Россией», — объяснил он.

Мы действительно сейчас движемся в сторону дальнейшего укрепления сотрудничества с Китаем. Но политический вес России в мире, по очевидным причинам, значительно выше экономического. Так что зависимым от Китая сателлитом мы не станем, речь идёт именно о союзничестве.

В любом случае, для США наш альянс с Китаем — это крупный геополитический проигрыш. Глупый проигрыш, так как если бы в 1992 году США не пошли на поводу у господина Бжезинского и прочих наших доброжелателей, они имели бы шанс сделать Россию своим надёжным союзником.

Что касается «европейской империи», Евросоюз по-прежнему во многом остаётся зависимым от США, хотя в последнее время страны ЕС всё чаще огрызаются на американского гегемона.

3. Брекзит на днях в очередной раз состоялся. Запуганная и униженная Великобритания подписала разорительное соглашение, фактически так и не получив полной независимости от Евросоюза. Переговоры по изменению условий отношений между Британией и ЕС, вероятно будут продолжаться ещё долгие годы.

Цитирую Виктора Мараховского:

https://ria.ru/20201227/velikobritaniya-1591035212.html

Для нас интересен аспект, имеющий отношение к России — и даже к ее собственной, внутренней жизни.

Дело в том, что у нас очень давно существует учение, объединяющее многих патриотов, либералов и граждан смешанных мировоззрений, — учение о Британском Величии.

Вкратце оно сводится к тому, что если не весь мир, то значительная его часть — и мы в том числе — является явной или скрытой колонией Британии; что все происходящее с участием Британии идет ей на пользу, что в любой Большой Игре Британия всегда выигрывает и что Лондон был, остается и будет вовек столицей мира.

В практическом смысле это учение выливается, помимо прочего, в забавный феномен: множество наших преуспевших соотечественников включают в свой список “признаков успеха” приобретение дома в Лондоне, и они покупают его, и владеют им, и понятия не имеют, что с ним делать и зачем он им нужен, кроме как для того, чтобы понтоваться перед такими же счастливцами. Уже вторым и третьим эшелонами идут люди, весь год копящие деньги на то, чтобы слетать в свой любимый Лондон и исступленно оттуда постить свои фотки в инсту (туризм в массовом сознании вообще есть временное обладание, то есть фотографирование на фоне Вестминстерского аббатства — это что-то вроде сигнализирования подружкам и приятелям о том, что ты хоть кое-как, хоть в какой-то форме, но купил себе столицу мира).

Так вот: все эти люди, наблюдая сегодня очевидный британский бардак и перспективу снижения рыночной стоимости британства, испытывают нешуточный когнитивный диссонанс. Это ведь на мировом рынке престижа лихорадит их актив, их Британию, их столицу планеты. Их понты, говоря просто.

Особенно болезненно, наверное, этим гражданам читать многочисленные публикации вроде форбсовского “Россия получила то, что хотела”, заменяющие представления о великой ужасной Британии, управляющей миром исподтишка, на такую же, управляющую миром через своих хакеров и агентов, великую ужасную Россию.